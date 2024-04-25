«Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (25.04.2024)

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сегодня, 16:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Манчестер Сити». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.38. Победа «Брайтона» оценивается по 7.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Брайтон» имеет уже серию из четырех матчей без побед и в конце сезона команда выглядит очень слабо. На данный момент она занимает 11 место с 44 баллами и на следующий сезон останется без еврокубков. Клуб ждут большие изменения и с большой вероятностью придет новый тренерский состав. В прошлом туре «Брайтон» на выезде поделил очки с «Бернли» (1:1), а ранее крупно уступил на своем поле «Арсеналу» (0:3).

«Манчестер Сити» продолжает является лидером по потерянным очкам, но сейчас занимает лишь третье место с 73 баллами. Команда на четыре пункта отстает от «Арсенала», но имеет две игры в запасе, поэтому в случае побед в них, выйдет на чистое первое место в таблице АПЛ . Гостям нельзя терять очки в этой встрече, поэтому матч скучным точно не будет. В прошлой игре «Манчестер Сити» обыграл в кубке ФА «Челси» (1:0), а ранее по пенальти уступил мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов (1:2).

Информация для ставок

«Брайтон» одержал только две победы в десяти последних поединках

«Манчестер Сити» еще не проигрывал в основное время в нынешнем календарном году во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Брайтоном»

Прогноз

«Манчестер Сити» гораздо сильнее и стабильнее «Брайтона» на данный отрезок времени, поэтому наверняка с результатом у «горожан» проблем не должно возникнуть. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.