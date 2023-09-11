Бельгия – Эстония. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (12.09.2023)

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сегодня, 18:16

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.08. Ничейный результат котируется по коэффициенту 12, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 45.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.87. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 3.15.

Форма команд

Бельгия уверенно идет к успешному финалу квалификации и делит первое место с Австрией, набрав по 10 очков, но имея лучшую статистику забитых и пропущенных мячей. В домашней встрече с аутсайдером, обновленная сборная Бельгии может добиться внушительного результата, обретя сыгранность и сплоченность. В прошлом туре сборная Бельгии минимально одолела Азербайджан (1:0), а ранее крупно обыграла на выезде Эстонию (3:0).

Эстония вполне прогнозируемо стала одним из аутсайдеров группы и потеряла шансы на выход из группы, имея в активе один балл. Команде предстоит тяжелый выезд к лидеру группы и рассчитывать на хороший результат вряд ли приходится. Тем не менее, такой поединок подарит много международного опыта эстонским футболистам, что также очень ценно. Два последних поединка Эстонии завершились поражениями от Швеции (0:5) и Бельгии (0:3).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей Бельгии завершились исходом «обе забьют — нет»

Эстония проиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Бельгии выиграла пять последних поединков у Эстонии

Четыре из пяти последних матчей между Бельгией и Эстонией закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Бельгия является фаворитом в этом поединке и должна одержать уверенную победу, которая еще больше укрепит ее лидерство. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.