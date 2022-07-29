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«Остенде» — «Мехелен». Прогноз на матч бельгийской Высшей лиги (30.07.2022)

сегодня, 16:12
Остенде

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 2.76, а в случае победы гостей залетит приятный коэффициент 2.54. На ничейный результат дается коэффициент 3.42.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.773.722.48
Мелбет 2.78 3.42 2.53
1XBET 2.78 3.42 2.53
BetBoom 2.75 3.50 2.45

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают интересный коэффициент 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.18. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.57

Форма команд

«Остенде» в первом туре чемпионата потерпел гостевое поражение от грозного «Андерлехта» со счетом (0:2). Далее последовала товарищеская встреча с «Кнокке», где удалось порадовать публику голевой перестрелкой, которая в итоге завершилась результатом (3:4). Команда желает прервать серию из поражений и завоевать первые очки в сезоне.

«Мехелен» также проиграл свои последние две встречи. Коллектив сначала сразился с немецким «Вольфсбургом» и в итоге проиграл с невероятным счетом (3:4), а затем клуб в первом туре национального чемпионата на своем поле всухую уступил «Антверпену» со счетом (0:2).

Информация для ставок

  • «Остенте» уступил в трех из четырех последних встречах
  • У «Мехелена» лишь одна победа в последних 11 матчах
  • Два минувших очных поединка закончились победой «Мехелена» (4:2) и (3:0)
  • В 10 из 12 последних играх с участием «Остенде» был пробит тотал больше 2.5 мячей

Прогноз

Мы станем свидетелем поединка двух равных по классу команд. Сложно сказать, кто будет владеть преимуществом и окажется сильнее. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.42 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.74 1.70 2.22
Мелбет 2.19 1.70
1XBET 2.19 1.70
BetBoom 3.40 1.32 2.13 1.71 1.67 2.20
Все комментарии
57372ep5va3h
57372ep5va3h
сегодня в 17:33
Победу одержит Мехелен
Гость
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