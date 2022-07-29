«Остенде» — «Мехелен». Прогноз на матч бельгийской Высшей лиги (30.07.2022)

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сегодня, 16:12

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 2.76, а в случае победы гостей залетит приятный коэффициент 2.54. На ничейный результат дается коэффициент 3.42.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают интересный коэффициент 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.18. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.57

Форма команд

«Остенде» в первом туре чемпионата потерпел гостевое поражение от грозного «Андерлехта» со счетом (0:2). Далее последовала товарищеская встреча с «Кнокке», где удалось порадовать публику голевой перестрелкой, которая в итоге завершилась результатом (3:4). Команда желает прервать серию из поражений и завоевать первые очки в сезоне.

«Мехелен» также проиграл свои последние две встречи. Коллектив сначала сразился с немецким «Вольфсбургом» и в итоге проиграл с невероятным счетом (3:4), а затем клуб в первом туре национального чемпионата на своем поле всухую уступил «Антверпену» со счетом (0:2).

Информация для ставок

«Остенте» уступил в трех из четырех последних встречах

У «Мехелена» лишь одна победа в последних 11 матчах

Два минувших очных поединка закончились победой «Мехелена» (4:2) и (3:0)

В 10 из 12 последних играх с участием «Остенде» был пробит тотал больше 2.5 мячей

Прогноз

Мы станем свидетелем поединка двух равных по классу команд. Сложно сказать, кто будет владеть преимуществом и окажется сильнее. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.42 в букмекерской конторе Лига Ставок.