«Беневенто» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии A (09.01.2021)

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08 января 2021, 15:57

В 17-м туре чемпионата Италии «Беневенто» на своем поле сыграет против «Аталанты». В нашем анонсе вы найдете прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 9 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров однозначно намекают на победу гостей. Ставки в пользу «Аталанты» в БК Бетсити можно сделать с котировкой 1.55, а успех «Беневенто» идет за 6.80. Вероятность ничьи аналитики оценили отметкой 4.48.

Что касается результативности, то в этой игре букмекеры ждут минимум три забитых гола. Исход ТБ (2.5) можно сыграть за 1.53, а ТМ(2,5) идет с коэффициентом 2.50.

Форма команд

Участники этой встречи сыграли два очных противостояния. В сезоне-2017/2018 «Аталанта» дважды победила соперника – 1:0 дома и 3:0 в гостях.

Вернувшись в Серию A, «Беневенто» показывает очень приличные результаты. Набрав 21 балл, команда прочно осела на экваторе турнирной таблицы (10-е место). В прошлом туре подопечные Филиппо Индзаги в волевом стиле обыграли в гостях «Кальяри», реабилитировавшись за предыдущее поражение от «Милана» (0:2).

«Аталанта» начала набирать обороты ближе к Новому Году. За шесть прошлых туров «оробичи» набрали 14 очков, поднявшись на седьмое место в турнирной таблице. 6 января клуб из Бергамо принимал дома «Парму», не оставив своему сопернику ни единого шанса на очки (3:0).

Информация для ставок

«Аталанта» сыграла вничью в трех прошлых выездных встречах

В 4 предыдущих матчах «Аталанты» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Аталанта» забивала минимум два гола в четырех турах подряд

В восьми домашних поединках «Беневенто» пропустил 14 голов

Прогноз

В этой встрече сыграют команды, проповедующие атакующий стиль. «Беневенто» в прошлых турах не забивал только «Милану», а о результативности «Аталанты» лишний раз напоминать не стоит.

Берем ставку на тотал больше 2,5 голов по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Бетсити.