«Бенфика» — «Динамо». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2021)

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сегодня, 13:30

На поединок шестого тура ЛЧ киевское «Динамо» отправляется в Лиссабон в гости к «Бенфике». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютное преимущество имеет «Бенфика». Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 10. Ничью предлагают по коэффициенту 5.4.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.7. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.16. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Бенфика» имеет отличные шансы на выход из группы, но для этого необходимо в последнем поединке обыграть своего нынешнего соперника. Португальцы находятся в неплохой игровой форме, но на выходных умудрились проиграть в дерби «Спортингу» (1:3). В пятом туре Лиги чемпионов расписали гостевую нулевую ничью с «Барселоной».

«Динамо» по итогам пятого тура ЛЧ , где сразилось с «Баварией» и проиграло (1:2), лишилось шансов продолжить выступления в плей-офф одного из турниров и теперь данная игра имеет для команды лишь формальное значение, но это не еще значит, что киевляне отдадут три очка без боя. На выходных коллектив побывал в Луцке и разгромил «Верес» со счетом 3:0.

Информация для ставок

«Бенфика» проиграла три из пяти последних домашних поединков

«Динамо» выиграло на выезде пять матчей подряд

Все пять минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют – нет»

Шесть из восьми крайних игр с участием «Бенфики» закончились пробитием тотала больше 3.5 мячей

Прогноз