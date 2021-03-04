«Бенфика» — «Эшторил». Прогноз на матч Кубка Португалии (04.03.2021)

«Бенфика» и «Эшторил» сыграют в полуфинале Кубка Португалии. Мы приготовили прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на этот поединок.
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Ставки букмекеров
Букмекеры практически не сомневаются в победе «Бенфики». Сделать ставку с таким условием БК Мелбет предлагает с небольшой котировкой — 1.23. Вероятность ничейного исхода оценивается в 6.20, а сенсация в виде победы «Эшторила» идет за 14.00.
В этой игре букмекеры ожидают минимум три забитых гола. Ставки на ТБ (2,5) принимаются за 1.72, ТМ (2,5) – 2.07.
Форма команд
«Бенфика» завершила выступления на европейской арене, пропустив в 1/8 финала «Арсенал». После домашней ничьей со счётом 1:1 (матч игрался на нейтральном поле), «орлы» уступили «канонирам» в ответной игре (2:3), хотя и вели в счете 2:1. В чемпионате Португалии клуб из Лиссабона тоже выступает крайне нестабильно. Частые потери очков откинули «Бенфику» уже на четвертое место в таблице. В последней игре команда одержала домашнюю победу над «Риу Аве» (2:0).
«Эшторил» на данный момент представляет вторую португальскую лигу. В своем чемпионате команда лидирует в турнирной таблице, имея минимальный перевес над «Фейренсе». На стадии 1/4 финала Кубка Португалии «Эшторил» прошел «Маритиму», одержав победу в дополнительных таймах (3:1).
Первая полуфинальная игра между командами завершилась выездной победой «Бенфики» (3:1).
Информация для ставок
- «Бенфика» выиграла пять прошлых матчей против «Эшторила»
- В шести последних встречах команд на поле «Бенфики» сыграла ставка на ТБ (2,5)
- «Эшторил» отличался забитыми голами в четырех из пяти предыдущих гостевых игр
Прогноз
Вылет из Лиги Европы позволяет «Бенфике» бросить все силы на чемпионат и Кубок Португалии. «Орлы» постепенно выбираются из кризиса, который у них наблюдался в начале 2021 года.
«Эшторил» в текущем розыгрыше кубка зарекомендовал себя как неуступчивого соперника. Вполне возможно, что гости воспользуются нерасторопной защитой хозяев, но больше чем на гол престижа гости вряд ли могут рассчитывать.
Предлагаем рассмотреть комбинированную ставку – победа «Бенфики» и ТБ (2,5), с коэффициентом 1.95 в БК Мелбет.