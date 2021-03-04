«Бенфика» — «Эшторил». Прогноз на матч Кубка Португалии (04.03.2021)

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04 марта 2021, 06:23

«Бенфика» и «Эшторил» сыграют в полуфинале Кубка Португалии. Мы приготовили прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются в победе «Бенфики». Сделать ставку с таким условием БК Мелбет предлагает с небольшой котировкой — 1.23. Вероятность ничейного исхода оценивается в 6.20, а сенсация в виде победы «Эшторила» идет за 14.00.

В этой игре букмекеры ожидают минимум три забитых гола. Ставки на ТБ (2,5) принимаются за 1.72, ТМ (2,5) – 2.07.

Форма команд

«Бенфика» завершила выступления на европейской арене, пропустив в 1/8 финала «Арсенал». После домашней ничьей со счётом 1:1 (матч игрался на нейтральном поле), «орлы» уступили «канонирам» в ответной игре (2:3), хотя и вели в счете 2:1. В чемпионате Португалии клуб из Лиссабона тоже выступает крайне нестабильно. Частые потери очков откинули «Бенфику» уже на четвертое место в таблице. В последней игре команда одержала домашнюю победу над «Риу Аве» (2:0).

«Эшторил» на данный момент представляет вторую португальскую лигу. В своем чемпионате команда лидирует в турнирной таблице, имея минимальный перевес над «Фейренсе». На стадии 1/4 финала Кубка Португалии «Эшторил» прошел «Маритиму», одержав победу в дополнительных таймах (3:1).

Первая полуфинальная игра между командами завершилась выездной победой «Бенфики» (3:1).

Информация для ставок

«Бенфика» выиграла пять прошлых матчей против «Эшторила»

В шести последних встречах команд на поле «Бенфики» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Эшторил» отличался забитыми голами в четырех из пяти предыдущих гостевых игр

Прогноз

Вылет из Лиги Европы позволяет «Бенфике» бросить все силы на чемпионат и Кубок Португалии. «Орлы» постепенно выбираются из кризиса, который у них наблюдался в начале 2021 года.

«Эшторил» в текущем розыгрыше кубка зарекомендовал себя как неуступчивого соперника. Вполне возможно, что гости воспользуются нерасторопной защитой хозяев, но больше чем на гол престижа гости вряд ли могут рассчитывать.