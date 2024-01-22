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«Бенфика» — «Эшторил». Прогноз на матч кубка Португалии (24.01.2024)

вчера, 15:45
Бенфика (Лиссабон)

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.18. В случае победы «Эшторила», зайдет коэффициент 14. Ничью можно поставить по 6.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.21. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.06.

Форма команд

«Бенфика» имеет длинную серию из побед и настроена побороться за кубок Португалии, но для этого необходимо пройти «Эшторил», который успешно справился с предыдущими стадиями. В чемпионате Португалии «орлы» идут на втором месте с 45 баллами и отстают от лидера на один балл. В прошлом туре «Бенфика» на своем поле обыграла «Боавишту» (2:0), а ранее крупно обыграла «Риу Аве» (4:1).

«Эшторил» в последнее время только проигрывает, и такая серия насчитывает уже четыре поединка. Коллектив находится всего в одном пункте от зоны вылета и тренерскому штабу необходимо вносить изменения. Тем не мене, на один матч против «Бенфики» в рамках кубка команда вполне способна настроиться. Два последних матча «Эшторила» завершились поражениями от «Ароки» (1:2) и «Морейренси» (1:3).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Эшторила» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Бенфика» не проигрывает на своем поле уже 10 матчей подряд
  • «Эшторил» проиграл «Бенфике» шесть последних матчей подряд

Прогноз

«Бенфика» находится в хороших физических кондициях и будет играть на победу, которая оценивается очень низко. Предлагаем поверить в результативный поединок и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
Neuron0006
Neuron0006
вчера в 20:57
Бенфика победит в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:47
Думаю что в этом матче мы увидим открытый футбол в исполнении обоих клубов. Поэтому Тб 2,5 должно заходить со свистом.
pdvvxvbev7v9
pdvvxvbev7v9
вчера в 16:26
В качестве фаворита в данном матче стоит выделить «Бенфику», которая имеет длинную серию побед и занимает второе место в чемпионате Португалии.
v42db5z7246e
v42db5z7246e
вчера в 16:23
Cтавка на тотал больше 2.5 может быть перспективной.
8uh6panzzzs3
8uh6panzzzs3
вчера в 16:21
“Эшторил” мотивирован необходимостью набирать очки и может оказать серьезное сопротивление.
b82tg7kqumyv
b82tg7kqumyv
вчера в 16:21
“Бенфика” является фаворитом в предстоящем матче против “Эшторила”.
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