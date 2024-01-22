«Бенфика» — «Эшторил». Прогноз на матч кубка Португалии (24.01.2024)

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вчера, 15:45

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.18. В случае победы «Эшторила», зайдет коэффициент 14. Ничью можно поставить по 6.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.21. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.06.

Форма команд

«Бенфика» имеет длинную серию из побед и настроена побороться за кубок Португалии, но для этого необходимо пройти «Эшторил», который успешно справился с предыдущими стадиями. В чемпионате Португалии «орлы» идут на втором месте с 45 баллами и отстают от лидера на один балл. В прошлом туре «Бенфика» на своем поле обыграла «Боавишту» (2:0), а ранее крупно обыграла «Риу Аве» (4:1).

«Эшторил» в последнее время только проигрывает, и такая серия насчитывает уже четыре поединка. Коллектив находится всего в одном пункте от зоны вылета и тренерскому штабу необходимо вносить изменения. Тем не мене, на один матч против «Бенфики» в рамках кубка команда вполне способна настроиться. Два последних матча «Эшторила» завершились поражениями от «Ароки» (1:2) и «Морейренси» (1:3).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Эшторила» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бенфика» не проигрывает на своем поле уже 10 матчей подряд

«Эшторил» проиграл «Бенфике» шесть последних матчей подряд

Прогноз

«Бенфика» находится в хороших физических кондициях и будет играть на победу, которая оценивается очень низко. Предлагаем поверить в результативный поединок и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.