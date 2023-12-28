«Бенфика» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.12.2023)

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вчера, 15:27

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на его победу – 1.25. Поверить в успех «Фамаликау» можно по коэффициенту 12. На ничью в матче можно поставить по 6.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.62. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо больше и достигает 2.3.

Форма команд

«Бенфика» ведет борьбу за лидерство в чемпионате Португалии и имеет серию матчей без поражений. На данный момент «орлы» занимают второе место с 33 баллами, уступая «Спортингу» лишь одно очко. В матче с середняком турнирной таблицы у хозяев не должно возникнуть проблем, если они претендуют на чемпионство. Два последних матча «Бенфики» завершились разгромом «AVS» в кубке Португалии (4:1) и минимальной выездной победой с «Брагой» (1:0).

«Фамаликау» выступает в этом сезоне достаточно неплохо, но вот не может выиграть уже несколько матчей. Команда располагается на седьмом месте с 18 баллами и отстает от ближайшего соперника на восемь очков, при этом имея одну игру в запасе. В прошлом туре чемпионата Португалии «Фамаликау» поделил очки с «Эшторилом» (1:1), а ранее разошелся миром с «Портимоненси» (1:1).

Информация для ставок

«Бенфика» проиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Фамаликау» не может выиграть уже четыре поединка подряд

«Бенфика» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Фамаликау»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Бенфика» выглядит уверенно и наверняка справится на своем поле с середняком. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.