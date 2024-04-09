«Бенфика» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.04.2024)

Ставки букмекеров
Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «Марселя», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно поставить по 3.8.
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11 апреля 2024, 22:00
четверг
Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Бенфика» пробивается с боями сквозь каждый раунд и очень хочет выиграть еврокубок, чтобы доказать, всем, что проклятие тренера не существует. Команда борется за чемпионство со «Спортингом» и на данный момент отстает уже на четыре пункта от конкурента, сыграв на одну игру больше. Таким образом шансы на чемпионство с каждым туром становятся все меньше. В домашней игре с «Марселем» хозяева постараются добыть преимущество, чтобы увереннее чувствовать себя на выезде. В прошлом туре чемпионата «Бенфика» на выезде проиграла «Спортингу» (1:2).
«Марсель» находится не в лучшей форме и проиграл уже несколько поединков подряд. В Лиге 1 клуб занимает лишь восьмое место и может остаться без еврокубков, а победа в Лиге Европы даст путевку в Лигу чемпионов, что мотивирует гостей участвовать и побеждать. В игре на выезде с «Марселю» важно добиться положительного результата или в худшем случае не проиграть крупно. Два последних поединка «Марсель» уступил «Лиллю» на выезде (1:3) и на своем поле «ПСЖ» (0:2).
Информация для ставок
- «Бенфика» выиграла лишь пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Марсель» проиграл шесть из десяти последних выездных встречах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Бенфика» выиграла два из пяти последних матчей у «Марселя» при одном поражении
Прогноз
«Бенфика» знает про проблемы «Марселя» и на своем поле постарается ими воспользоваться. Предлагаем сделать ставку на «орлов» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.