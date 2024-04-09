«Бенфика» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.04.2024)

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сегодня, 18:11

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «Марселя», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно поставить по 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Бенфика» пробивается с боями сквозь каждый раунд и очень хочет выиграть еврокубок, чтобы доказать, всем, что проклятие тренера не существует. Команда борется за чемпионство со «Спортингом» и на данный момент отстает уже на четыре пункта от конкурента, сыграв на одну игру больше. Таким образом шансы на чемпионство с каждым туром становятся все меньше. В домашней игре с «Марселем» хозяева постараются добыть преимущество, чтобы увереннее чувствовать себя на выезде. В прошлом туре чемпионата «Бенфика» на выезде проиграла «Спортингу» (1:2).

«Марсель» находится не в лучшей форме и проиграл уже несколько поединков подряд. В Лиге 1 клуб занимает лишь восьмое место и может остаться без еврокубков, а победа в Лиге Европы даст путевку в Лигу чемпионов, что мотивирует гостей участвовать и побеждать. В игре на выезде с «Марселю» важно добиться положительного результата или в худшем случае не проиграть крупно. Два последних поединка «Марсель» уступил «Лиллю» на выезде (1:3) и на своем поле « ПСЖ » (0:2).

Информация для ставок

«Бенфика» выиграла лишь пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Марсель» проиграл шесть из десяти последних выездных встречах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Бенфика» выиграла два из пяти последних матчей у «Марселя» при одном поражении

Прогноз

«Бенфика» знает про проблемы «Марселя» и на своем поле постарается ими воспользоваться. Предлагаем сделать ставку на «орлов» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.