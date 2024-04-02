«Бенфика» — «Спортинг». Прогноз на матч кубка Португалии (04.02.2024)

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сегодня, 14:40

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Ювентуса», зайдет коэффициент 3. Ничью можно поставить по 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Бенфика» проиграла первый матч полуфинала (1:2) и теперь вынуждена отыгрываться на своем поле. Кроме противостояния в кубке страны, клубы также борются за чемпионство, где также лидером является «Спортинг», а «орлы» сыграли на одну игру больше и отстают на один балл. В кубке у хозяев есть более яркая возможность одолеть главного конкурента в этом сезоне и выйти в финал. Два последних поединка «Бенфики» завершились минимальными победами над «Шавишем» (1:0) и «Каса Пиа» (1:0).

«Спортинг» проводит отличный сезон и несмотря на вылет из Лиги Европы продолжает бороться за оба внутренних турнира. Команда смогла одолеть соперника в первом матче, но преимущество в одно очко не может давать гостям большой уверенности. В ответной встрече от «Спортинга» требуется максимальная концентрация и аккуратная игра в обороне, но устраивает ничья. В прошлой игре «Спортинг» на выезде переиграл «Эштрелу» (2:1), а ранее разгромил на своем поле «Боавишту» (6:1).

Информация для ставок

«Спортинг» проиграл два из десяти последних выездных встреч при восьми победах

«Бенфика» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Спортинг» выиграл лишь один матч из пяти последних поединков с «Бенфикой» при двух поражениях

Семь из десяти последних встреч «Спортинга» и «Бенфики» в основное время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бенфика» находится в хороших физических кондициях и будет играть на победу, ведь ничья устраивает соперника. С большой вероятностью команды снова отличатся в воротах друг друга, поэтому предлагаем сделать на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.