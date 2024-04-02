«Бенфика» — «Спортинг». Прогноз на матч кубка Португалии (04.02.2024)

Ставки букмекеров
Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.3. В случае победы «Ювентуса», зайдет коэффициент 3. Ничью можно поставить по 3.55.
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.
Форма команд
«Бенфика» проиграла первый матч полуфинала (1:2) и теперь вынуждена отыгрываться на своем поле. Кроме противостояния в кубке страны, клубы также борются за чемпионство, где также лидером является «Спортинг», а «орлы» сыграли на одну игру больше и отстают на один балл. В кубке у хозяев есть более яркая возможность одолеть главного конкурента в этом сезоне и выйти в финал. Два последних поединка «Бенфики» завершились минимальными победами над «Шавишем» (1:0) и «Каса Пиа» (1:0).
«Спортинг» проводит отличный сезон и несмотря на вылет из Лиги Европы продолжает бороться за оба внутренних турнира. Команда смогла одолеть соперника в первом матче, но преимущество в одно очко не может давать гостям большой уверенности. В ответной встрече от «Спортинга» требуется максимальная концентрация и аккуратная игра в обороне, но устраивает ничья. В прошлой игре «Спортинг» на выезде переиграл «Эштрелу» (2:1), а ранее разгромил на своем поле «Боавишту» (6:1).
Информация для ставок
- «Спортинг» проиграл два из десяти последних выездных встреч при восьми победах
- «Бенфика» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Спортинг» выиграл лишь один матч из пяти последних поединков с «Бенфикой» при двух поражениях
- Семь из десяти последних встреч «Спортинга» и «Бенфики» в основное время закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Бенфика» находится в хороших физических кондициях и будет играть на победу, ведь ничья устраивает соперника. С большой вероятностью команды снова отличатся в воротах друг друга, поэтому предлагаем сделать на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.