«Бернли» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (07.10.2023)

1696660585

вчера, 09:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.78. Победа «Бернли» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Бернли» все еще прозябает в зоне вылета и каждый набранный балл очень тяжело дается клубу. На данный момент в активе команды всего четыре пункта и текущее 18 место, что вряд ли радует болельщиков. Тем не менее, хозяева могут воспользоваться кризисом «Челси» и постараться зацепиться за очки. Два последних матча «Бернли» завершились выездной победой над «Лутон Таун» (2:1) и поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).

«Челси» смог выиграть пару последних матчей и у болельщиков появилась надежда на то, что команда возвращается к своим кондициям, где должна бороться за высокие места с лучшими клубами АПЛ . Однако, «аристократы» идут только на 11 месте с восемью баллами и отстает от «Манчестер Юнайтед» всего на один пункт. В прошлом туре чемпионата Англии «Челси» обыграл на выезде «Фулхэм» (2:0), а в кубке английской лиги одолел «Брайтон» (1:0).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Челси» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бернли» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

«Челси» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Бернли»

Прогноз