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«Бернли» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (07.10.2023)

вчера, 09:36
Челси

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.78. Победа «Бернли» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.344.101.68
Лига Ставок 5.00 3.95 1.67
Pari 5.00 4.00 1.73

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Бернли» все еще прозябает в зоне вылета и каждый набранный балл очень тяжело дается клубу. На данный момент в активе команды всего четыре пункта и текущее 18 место, что вряд ли радует болельщиков. Тем не менее, хозяева могут воспользоваться кризисом «Челси» и постараться зацепиться за очки. Два последних матча «Бернли» завершились выездной победой над «Лутон Таун» (2:1) и поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).

«Челси» смог выиграть пару последних матчей и у болельщиков появилась надежда на то, что команда возвращается к своим кондициям, где должна бороться за высокие места с лучшими клубами АПЛ. Однако, «аристократы» идут только на 11 месте с восемью баллами и отстает от «Манчестер Юнайтед» всего на один пункт. В прошлом туре чемпионата Англии «Челси» обыграл на выезде «Фулхэм» (2:0), а в кубке английской лиги одолел «Брайтон» (1:0).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Челси» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Бернли» выиграл лишь три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Челси» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Бернли»

Прогноз

«Челси» начал побеждать и в поединке с аутсайдером АПЛ может продлить свою успешную серию. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.43 2.02 1.89 1.57 2.53
Лига Ставок 3.00 1.39 2.01 1.83 1.58 2.41
Pari 2.00 1.83
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 11:17
В прошлый заход хозяев в АПЛ они получили на родном Терф мур от Челси 0-4. Сейчас подопечные Поччетино также намерены взять 3 очка на классе, но прежде всего потому, что постепенно приходят в себя, класс игроков гостей гораздо выше, как и скамейка, тогда как игра дома для Бернли сейчас напоминает кошмар и страдания, ведь случаются одни поражения. Игра с Челси также не должна становиться исключением, ибо гости просто сильнее и выше классом.
Гость
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