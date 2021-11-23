«Бешикташ» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги чемпионов (24.11.2021)

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23 ноября 2021, 17:36

Стартует пятый тур группового этапа Лиги чемпионов. В одном из первых матчей мы увидим игру стамбульского «Бешикташа» и амстердамского «Аякса». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров можно сделать вывод, что амстердамский клуб фаворит поединка. Поставить на победу хозяев с форой (-1) можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет. Ничью предлагают взять по коэффициенту 4.68, а сенсационная победа хозяев оценивается по коэффициенту 7.3.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.55. На тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.5. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Бешикташ» в чемпионате Турции провел матч 13-го тура и на выезде уступил «Аланьяспору» (0:2). В рамках Лиги чемпионов коллектив в прошлом туре сражался со «Спортингом», но был без шансов разгромлен (0:4). После четырех сыгранных матчей у клуба ноль очков в копилке и нет шансов побороться даже за плей-офф Лиги Европы.

«Аякс» после четырех туров уже обеспечил себе первое место в группе и раунд плей-офф Лиги чемпионов. Амстердамский коллектив уверенно прошел дистанцию и в минувшем туре спокойно обыграл «Боруссию» из Дортмунда со счетом 3:1. В чемпионате своей страны команда также выступает очень успешно, несколькими днями ранее разгромила «Ваалвейк» (5:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Аякса» насчитывает семь поединков (пять побед и два поражения)

У «Бешикташа» всего одна победа в последних пяти матчах

В четырех из шести крайних встреч «Аякс» забил не менее трех мячей

Семь из девяти последних игр «Бешикташа» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз