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«Бетис» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (01.02.2023)

вчера, 06:32
Бетис (Севилья)

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.68. В случае победы «Бетиса», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.134.091.71

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

Результаты «Бетиса» стали хуже в последние месяцы, что доказывают семь набранных очков в крайних пяти турах Ла Лиги. Команда сместилась на шестое место и имеет в активе 31 балл, что на четыре пункта меньше, чему у идущего в зоне Лиги Чемпионов Атлетико. В прошлом туре «бело-зеленые» в конце поединка переиграли «Хетфе» (1:0) на выезде, а ранее минимально уступили «Эспаньолу» (0:1).

«Барселона» имеет затяжную победную серию и единственное, что беспокоит болельщиков – это малое количество забитых голов в последних турах. На данный момент «гранатово-синие» лидируют в турнирной таблице с 47 очками и опережают принципиального соперника «Реал» на пять пунктов. В последней встрече «Барселона» минимально обыграла «Жирону» в чемпионате (1:0), а в кубке с тем же счетом одолела «Реал» Сосьедад (1:0).

Информация для ставок

  • «Бетис» выиграл лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Барселона» одержала победы в девяти последних матчах на выезде подряд
  • «Бетис» проиграл «Барселоне» три из пяти последних встреч
  • В восьми из десяти последних матчах между клубами был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

«Барселона» показывает хороший футбол и давно не пропускала, поэтому самое время это сделать. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.43 2.03 1.88 1.60 2.49
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 08:23
Барселона выиграет этот матч
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