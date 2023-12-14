«Бетис» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:11

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 1.78. Успех «Рейнджерс» оценивается по коэффициенту 4.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.85.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.8. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Бетис» на данный момент является лидером своей группы и набрал девять очков, опережая двух ближайших соперников на один и два пункта соответственно. Коллектив не имеет права проигрывать иначе очень рискует остаться за бортом плей-офф, поэтому как минимум хозяевам выгодна ничья. Два последних матча «бело-зеленых» завершились ничьей с мадридским «Реалом» (1:1) и победой в кубке Испании над «Вильяновенсе» (2:1).

«Рейнджерс» идет вслед за «Бетисом» и отстает от испанцев всего на один пункт. Команда набрала восемь очков, но не имеет права проигрывать, ведь совсем рядом идет «Спарта», которая в случае победы обойдет шотландцев на финише группового турнира и заберет путевку в плей-офф. В прошлом матче «Рейнджерс» на своем поле не имел больших проблем с «Данди» (3:1), а ранее на выезде одолел «Хартс» (1:0).

Информация для ставок

«Рейнджерс» не проигрывает уже 13 матчей подряд во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей «Бетиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

В матче первого круга между клубами сильнее оказалась испанская команда (1:0)

Прогноз

«Бетис» хорошо выступает на своем поле, но и шотландский клуб проводит сильный отрезок сезона. Предлагаем не определять победителя, а сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.