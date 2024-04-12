«Бетис» — «Сельта». Прогноз на матч Ла Лиги (12.04.2024)

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сегодня, 14:47

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Бетису», а коэффициент на их победу составляет 2.07. Успех «Сельты» оценивается по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.55.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.95. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Бетис» находится в кризисном состоянии и имеет целую серию поражений. Команда идет на восьмом месте в Ла Лиге и набрала 42 баллов, что на два пункта меньше, чем у ближайшего соперника. В домашнем поединке с аутсайдером «бело-зеленые» обязаны набирать, чтобы не потерять шансы побороться за зону еврокубков окончательно. Два последних матча «Бетиса» завершились поражениями от «Жироны» (2:3) и «Райо Вальекано» (0:2).

«Сельта» проводит слабый сезон и очень близка к зоне вылета, что не может радовать болельщиков за несколько туров до конца сезона. На данный момент команда располагается на 17 месте с 28 баллами и лишь на три очка опережает ближайшего соперника. Гостям очень нужно воспользоваться кризисом соперника и постараться набрать очки на выезде. В прошлом туре «Сельта» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0), а ранее обыграла на выезде «Севилью» (2:1).

Информация для ставок

«Сельта» выиграла четыре из десяти последних выездных поединков

«Бетис» проиграл уже четыре матча подряд в Ла Лиге

«Сельта» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Бетиса»

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Сельта» является одним из самых неудобных соперников для «Бетиса», а последние результаты команду не несут позитива. Предлагаем поверить вновь в победу гостей и сделать ставку на победу «Сельты» по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.