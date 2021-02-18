«Боавишта» — «Морейренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.02.2021)

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18 февраля 2021, 14:30

20-й тур высшей лиги Португалии подарит нам увлекательное противостояние. «Морейренcе» приедет в гости к одному из аутсайдеров чемпионата «Боавиште». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Боавишту» букмекеры называют фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в БК Мелбет можно по коэффициенту 2.07. На победу гостей коэффициент составляет 4.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 3.1.

Букмекеры немного больше верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2,5 мячей идет за 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2,5) можно по коэффициенту 1.49.

Форма команд

«Боавишта» находится в зоне вылета. Команда очень редко побеждает и не может настроиться на свою игру. В прошлом туре «Боавишта» сыграла вничью с «Порту», а немного ранее дома проиграла «Насионалу» (0:1).

«Морейренcе» звезд с неба не хватает, но забрать очки у команды достаточно проблематично. Клуб расположился на седьмом месте, но до еврокубковой зоны отставание составляет 10 очков, шансы продвинуться по турнирной таблице остаются только теоретические. Последними результатами команды стали ничья с «Бенфикой» (1:1) и победа над «Фаренсе» (2:1).

Информация для ставок

«Морейренcе» проиграл всего один матч из последних шести в чемпионате

«Боавишта» смогла победить только в одном матче из последних десяти в чемпионате Португалии

«Боавишта» на своем стадионе забивает более одного гола в шести встречах

Последние три игры между командами закончились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

Нас ждет увлекательное противостояние, где хозяевам нужны очки. Рискнем предположить, что аутсайдер на своем поле сможет одержать такую важную для них победу. Сделать ставку на мотивированных хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.07.

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