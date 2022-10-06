«Бохум» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (08.10.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.
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завтра, 16:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Бохум» является худшей командой Бундеслиги и еще не побеждал в нынешнем сезоне. В активе клуба всего одно очко и катастрофическая разница забитых и пропущенных мячей (5:23). В предстоящей игре с участником Лиги Чемпионов у коллектива будет также крайне мало шансов набрать очки, ведь изменений в лучшую сторону на данный момент не видно. В прошлом матче «Бохум» крупно проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (0:4), а ранее разошелся миром с «Кельном» (1:1).
«Айнтрахту» Ф достаточно тяжело на данном отрезке сезона, ведь участие в Лиге Чемпионов занимает сил и добавляет проблем. В Бундеслиге коллектив из Франкфурта показывает себя достаточно уверенно и набрал 12 очков в пяти последних турах, что позволяет занимать ему шестое место в турнирной таблице. В прошлой игре Лиге Чемпионов «Айнтрахт» Ф разошелся миром с «Тоттенхэмом» (0:0), а в чемпионате на своем поле обыграл «Унион» (2:0).
Информация для ставок
- «Бохум» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Айнтрахт» Ф выиграл три последних матча на выезде
- «Бохум» проиграл «Айнтрахту» Ф семь из десяти последних матчей
- Четыре из пяти личных встреч клубов за последнее время закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Бохум» не показывает хорошего футбола и не может набрать очков в чемпионате, кроме одной ничьи. Предполагаем, что у гостей не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.