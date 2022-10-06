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«Бохум» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (08.10.2022)

вчера, 12:15
Бохум

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.034.021.90
Лига Ставок 3.80 3.80 1.94
Мелбет 4.08 4.06 1.91
1XBET 4.08 4.06 1.91

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Бохум» является худшей командой Бундеслиги и еще не побеждал в нынешнем сезоне. В активе клуба всего одно очко и катастрофическая разница забитых и пропущенных мячей (5:23). В предстоящей игре с участником Лиги Чемпионов у коллектива будет также крайне мало шансов набрать очки, ведь изменений в лучшую сторону на данный момент не видно. В прошлом матче «Бохум» крупно проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (0:4), а ранее разошелся миром с «Кельном» (1:1).

«Айнтрахту» Ф достаточно тяжело на данном отрезке сезона, ведь участие в Лиге Чемпионов занимает сил и добавляет проблем. В Бундеслиге коллектив из Франкфурта показывает себя достаточно уверенно и набрал 12 очков в пяти последних турах, что позволяет занимать ему шестое место в турнирной таблице. В прошлой игре Лиге Чемпионов «Айнтрахт» Ф разошелся миром с «Тоттенхэмом» (0:0), а в чемпионате на своем поле обыграл «Унион» (2:0).

Информация для ставок

  • «Бохум» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Айнтрахт» Ф выиграл три последних матча на выезде
  • «Бохум» проиграл «Айнтрахту» Ф семь из десяти последних матчей
  • Четыре из пяти личных встреч клубов за последнее время закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Бохум» не показывает хорошего футбола и не может набрать очков в чемпионате, кроме одной ничьи. Предполагаем, что у гостей не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.73 1.31 2.30 1.68 1.81 2.10
Лига Ставок 2.24 1.63 1.78 2.01
Мелбет 2.33 1.71
1XBET 2.33 1.71
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:09
Гости не проиграют этот матч
Гость
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