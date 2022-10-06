«Бохум» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (08.10.2022)

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вчера, 12:15

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Бохум» является худшей командой Бундеслиги и еще не побеждал в нынешнем сезоне. В активе клуба всего одно очко и катастрофическая разница забитых и пропущенных мячей (5:23). В предстоящей игре с участником Лиги Чемпионов у коллектива будет также крайне мало шансов набрать очки, ведь изменений в лучшую сторону на данный момент не видно. В прошлом матче «Бохум» крупно проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (0:4), а ранее разошелся миром с «Кельном» (1:1).

«Айнтрахту» Ф достаточно тяжело на данном отрезке сезона, ведь участие в Лиге Чемпионов занимает сил и добавляет проблем. В Бундеслиге коллектив из Франкфурта показывает себя достаточно уверенно и набрал 12 очков в пяти последних турах, что позволяет занимать ему шестое место в турнирной таблице. В прошлой игре Лиге Чемпионов «Айнтрахт» Ф разошелся миром с «Тоттенхэмом» (0:0), а в чемпионате на своем поле обыграл «Унион» (2:0).

Информация для ставок

«Бохум» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф выиграл три последних матча на выезде

«Бохум» проиграл «Айнтрахту» Ф семь из десяти последних матчей

Четыре из пяти личных встреч клубов за последнее время закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Бохум» не показывает хорошего футбола и не может набрать очков в чемпионате, кроме одной ничьи. Предполагаем, что у гостей не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку можно по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.