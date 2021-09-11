«Бохум» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (12.09.2021)

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сегодня, 11:49

В 4 туре Бундеслиги «Герта» приедет в гости к «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с фаворитом этого матча, а поэтому коэффициенты на победы обеих команд составляют 2.7. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Герта» остается единственной командой в Бундеслиге, которая еще не набирала очков. Столичный клуб имеет большие проблемы с дисциплиной в игре и не может показать свои сильные качества уже несколько матчей. Предстоящий матч станет хорошим шансом для клуба исправить ситуацию и победить новичка главного чемпионата Германии. В прошлом матче «Герта» крупно проиграла на выезде «Баварии» (0:5), а неделей ранее команда уступила «Вольфсбургу» (1:2).

«Бохум» смог одержать одну победу в трех матчах и, таким образом, команда набрала только три очка. Клуб имеет задачу сохранения прописки в Бундеслиге, поэтому каждое очко будет для коллектива очень важным. Матч с «Гертой» обещает быть очень сложным, ведь обе команды нуждаются в очках. В прошлом товарищеском матче «Бохум» уступил «Гоу Эхед Иглсу» (0:2), а ранее в чемпионате коллектив проиграл на выезде «Кельну» (1:2).

Информация для ставок

«Герта» проиграла три последних матча в Бундеслиге

Семь из десяти последних матчей «Бохума» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Герта» забивала в девяти из десяти последних матчей на выезде

Восемь из десяти последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива нуждаются в очках, а поэтому мы предполагаем, что команды начнут матч аккуратно и не будут лишний раз рисковать. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88. В этом поединке результат может сделать одно или два взятия ворот.