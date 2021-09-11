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«Бохум» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (12.09.2021)

сегодня, 11:49

В 4 туре Бундеслиги «Герта» приедет в гости к «Бохуму». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.903.462.58
Фонбет 2.80 3.30 2.55
Мелбет 2.92 3.38 2.65
1XBET 2.92 3.38 2.65
BetBoom 2.88 3.38 2.57

Ставки букмекеров

Букмекеры не определились с фаворитом этого матча, а поэтому коэффициенты на победы обеих команд составляют 2.7. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Герта» остается единственной командой в Бундеслиге, которая еще не набирала очков. Столичный клуб имеет большие проблемы с дисциплиной в игре и не может показать свои сильные качества уже несколько матчей. Предстоящий матч станет хорошим шансом для клуба исправить ситуацию и победить новичка главного чемпионата Германии. В прошлом матче «Герта» крупно проиграла на выезде «Баварии» (0:5), а неделей ранее команда уступила «Вольфсбургу» (1:2).

«Бохум» смог одержать одну победу в трех матчах и, таким образом, команда набрала только три очка. Клуб имеет задачу сохранения прописки в Бундеслиге, поэтому каждое очко будет для коллектива очень важным. Матч с «Гертой» обещает быть очень сложным, ведь обе команды нуждаются в очках. В прошлом товарищеском матче «Бохум» уступил «Гоу Эхед Иглсу» (0:2), а ранее в чемпионате коллектив проиграл на выезде «Кельну» (1:2).

Информация для ставок

  • «Герта» проиграла три последних матча в Бундеслиге
  • Семь из десяти последних матчей «Бохума» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Герта» забивала в девяти из десяти последних матчей на выезде
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива нуждаются в очках, а поэтому мы предполагаем, что команды начнут матч аккуратно и не будут лишний раз рисковать. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88. В этом поединке результат может сделать одно или два взятия ворот.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.46 1.94 1.96 1.54 2.64
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 1.94 2.00
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shlomo
shlomo
сегодня в 13:41
Игра на три результата
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