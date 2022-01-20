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«Бохум» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (22.01.2022)

вчера, 15:10

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Кельна» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.23 На ничейный результат можно поставить по 3.35, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.233.232.32
Фонбет 3.40 3.30 2.20
Мелбет 3.44 3.34 2.34
1XBET 3.44 3.34 2.34
BetBoom 3.38 3.33 2.29

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.78. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.11. Ставка на «обе забьют» составляет 1.61.

Форма команд

«Бохум» не отличается хорошими результатами в последних турах Бундеслиги и смог одержать всего одну победу в пяти турах. Перед стартом очередного тура клуб расположился на 11 месте с 23 очками и пытается набирать очки, где это представляется возможным. Команда забила всего 17 мячей, что говорит о проблеме с реализацией моментов, которую необходимо решать тренерскому штабу. В прошлом туре чемпионата Германии «Бохум» проиграл «Майнцу» (0:1), а в матче кубка Германии оказался сильнее «Майнца» (3:1).

«Кельн» выступает в чемпионате с переменным успехом и смог набрать девять очков в пяти последних турах. Это позволяет команде занимать девятое место с 28 очками в активе и оставлять за собой шансы, чтобы побороться за зону еврокубков. Однако для этого необходимы более стабильные результаты, которые коллектив пока не в состоянии продемонстрировать. В прошлом матче «Кельн» проиграл «Гамбургу» в серии пенальти в кубке Германии (1:2), а в чемпионате крупно проиграл «Баварии» (0:4).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Бохума» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Кельн» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • В матче первого круга чемпионата Германии «Кельн» выиграл у «Бохума» (2:1)

Прогноз

Оба клуба показывают средние результаты в чемпионате и нуждаются в очках. Предполагаем, что матч не станет слишком результативным, а его исход решат 1-2 забитых мяча. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.11 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.34 1.32 2.09 1.75 1.68 2.19
Мелбет 2.12 1.84
1XBET 2.12 1.84
Все комментарии
yqtkkw4w2xsk
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вчера в 18:10
Футбольный клуб «Кельн» одержит победу.
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