«Бохум» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (06.08.2022)

1659448752

сегодня, 16:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Майнца» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. На ничейный результат можно поставить по 3.35, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 3.15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.95. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.73.

Форма команд

«Бохум» после возвращения в Бундеслигу достаточно неплохо проявил себя и старался держаться подальше от зоны вылета. Теперь команда может ставить более смелые цели, однако для этого необходимо четко придерживаться задумок тренера и соблюдать дисциплину. В стартовом тура за счет фактора домашнего стадиона у коллектива будет неплохая возможность набрать первые очки. В кубке Германии «Бохум» обыграл «Викторию» Берлин (3:0), а ранее разгромил «Антальяспор» (6:2) в контрольном поединке.

«Майнц» неплохо играл в прошлом сезоне Бундеслиги, но в концовке не хватило стабильности и везения, чтобы отобраться в еврокубки. Тем не менее, коллектив показал, что не согласен на места в нижней части турнирной таблицы и намерен дальше придерживаться этого мнения. В игре кубка страны «Майнц» без проблем разобрался с «Эрцгебирге» (3:0), а в товарищеской игре сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1).

Информация для ставок

Семь из десяти выездных матчей «Майнца» завершились исходом «обе забьют»

«Бохум» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Бохум» выиграл у «Майнца» две последние домашние встречи

Прогноз

«Бохум» неплохо играет на своем стадионе, и мы предполагаем, что команде по силам выиграть стартовый тур, набрав первые три очка. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.