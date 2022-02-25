«Бохум» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (27.02.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом этого противостояния принято считать «РБ Лейпциг». Команда играет на выезде и сделать ставку на нее можно по коэффициенту 1.65, в то время как победа «Бохума» оценивается по 5. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 4.3.
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завтра, 17:30
Также в линии букмекеры предлагают 2.14 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.76.
Форма команд
«РБ Лейпциг» пребывает в хорошем настроении ведь на днях прошел в Лиге Европы «Реал» Сосьедад (2:2, 1:3). Команда набрала хороший ход и в чемпионате и перед стартом очередного тура занимает четвертое место с 37 очками. В матче с новичком Бундеслиги от «быков» ждут победы и очередные три очка в копилку, тем не менее, недооценивать соперника нельзя. В двух последних матчах чемпионата «РБ Лейпциг» обыграл «Герту» (6:1) и «Кельн» (4:1).
«Бохум» смог одержать одну победу в пяти последних поединках и не может на данный момент чувствовать себя уверенно. Клуб имеет задачу сохранения прописки в Бундеслиге, поэтому каждое очко будет для коллектива очень важным. Матч с «РБ Лейпцигом» обещает быть очень сложными, поэтому футболистам необходимо использовать каждый момент. В прошлом матче «Бохум» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а ранее обыграл «Бохум» (4:2).
Информация для ставок
- «РБ Лейпциг» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «Бохума» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «РБ Лейпциг» выиграл шесть последних встреч у «Бохума»
Прогноз
«РБ Лейпциг» показывает хороший футбол и добивается результатов в последних поединках. В такой ситуации предполагаем, что гости одержат закономерную победу, поставить на которую можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.