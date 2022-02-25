«Бохум» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (27.02.2022)

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вчера, 21:04

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния принято считать «РБ Лейпциг». Команда играет на выезде и сделать ставку на нее можно по коэффициенту 1.65, в то время как победа «Бохума» оценивается по 5. Ничейный результат можно выбрать в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.14 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«РБ Лейпциг» пребывает в хорошем настроении ведь на днях прошел в Лиге Европы «Реал» Сосьедад (2:2, 1:3). Команда набрала хороший ход и в чемпионате и перед стартом очередного тура занимает четвертое место с 37 очками. В матче с новичком Бундеслиги от «быков» ждут победы и очередные три очка в копилку, тем не менее, недооценивать соперника нельзя. В двух последних матчах чемпионата «РБ Лейпциг» обыграл «Герту» (6:1) и «Кельн» (4:1).

«Бохум» смог одержать одну победу в пяти последних поединках и не может на данный момент чувствовать себя уверенно. Клуб имеет задачу сохранения прописки в Бундеслиге, поэтому каждое очко будет для коллектива очень важным. Матч с «РБ Лейпцигом» обещает быть очень сложными, поэтому футболистам необходимо использовать каждый момент. В прошлом матче «Бохум» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а ранее обыграл «Бохум» (4:2).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Бохума» завершились исходом «обе забьют»

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«РБ Лейпциг» выиграл шесть последних встреч у «Бохума»

Прогноз

«РБ Лейпциг» показывает хороший футбол и добивается результатов в последних поединках. В такой ситуации предполагаем, что гости одержат закономерную победу, поставить на которую можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.