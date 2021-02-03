«Бордо» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (03.02.2021)

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сегодня, 14:47

В 23-м туре чемпионата Франции пройдет матч «Бордо» — «Лилль». Прогноз и обзор ставок букмекеров на матч 3 февраля вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой игре букмекеры считают «Лилль». Поставить на победу гостей БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.17. Вероятность победы «Бордо» оценивается в 4.06, а ничья котируется в 3.24.

По мнению аналитиков БК, этот матч не будет результативным. Ставки на ТМ (2,5) принимаются за 1.63, а исход с условием ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 2.49.

Форма команд

В текущем сезоне Лиги 1 «Бордо» одержал девять побед и пять раз сыграл вничью, что суммарно принесло команде 32 очка и 10-е промежуточное место в турнирной таблице. В прошлом туре чемпионата «жирондинцы» уступили в гостях «Лиону» (1:2), пропустив второй гол на последних минутах встречи.

«Лилль» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. У «догов» 48 баллов. 31 января подопечные они обыграли на своем поле «Дижон». Эта победа стала для «Лилля» четвертой подряд в чемпионате.

Информация для ставок

«Бордо» победил «Лилль» в двух последних матчах на своем поле

У «Бордо» три победы в пяти прошлых домашних играх

«Лилль» выиграл четыре предыдущих выездных поединка в чемпионате Франции

Прогноз

В этой встрече не стоит ожидать много голов. «Лилль» достаточно надежно оборонялся в прошлых турах, а у «Бордо» есть мотивация обыграть лидера чемпионата.

Берем ставку на тотал меньше 2,5 голов за 1.63 в букмекерской конторе Мелбет.

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