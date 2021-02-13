«Бордо» — «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 (14.02.2021)

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сегодня, 14:44

«Бордо» и «Марсель» проведут очную встречу 14 февраля в рамках очередного тура чемпионата Франции.

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре букмекеры не определяют. Поставить на победу «Бордо» контора Бетсити предлагает по коэффициенту 2.73, а победа «Марселя» идет за 2.89. Вероятность того, что встреча завершится вничью, оценивается котировкой 3.28.

Букмекеры склонны считать, что матч получится не слишком результативным. Поставить на тотал меньше 2,5 мячей можно за 1.68, больше – 2.38.

Форма команд

«Бордо» проиграл четыре матча подряд – три в чемпионате и один в Кубке. 10 февраля они уступили дома «Тулузе» и досрочно завершили выступления в кубковых соревнованиях (0:2).

В Лиге 1 «Бордо» не смог набрать очки в противостояниях с «Лионом» (1:2), «Лиллем» (0:3) и «Брестом» (1:2). В турнирной таблице команда откатилась на десятое место, набрав в общей сложности 32 очка.

«Марсель» 10 февраля одержал победу над «Осером» (2:0) в гостях и прошел в 1/16 финала Кубка Франции. Так южане прервали череду без побед, которая длилась с 6 января.

В чемпионате Франции они не побеждали в шести прошлых турах. В последнем матче было зафиксировано поражение от ПСЖ (0:2).

Впервые в текущем розыгрыше Лиги 1 соперники сошлись в седьмом туре. Тогда «Марсель» без проблем обыграл «Бордо» на своем поле.

Информация для ставок

• «Бордо» пропускал голы в шести последних матчах на своем поле

• «Марсель» не побеждал в пяти прошлых гостевых встречах чемпионата

• «Марсель» забивал и пропускал голы в трех последних выездных поединках Лиги 1

Прогноз

К очному противостоянию «Бордо» и «Марсель» подходят не в самых лучших игровых кондициях. На стороне гостей более классный состав, но проблемы с защитой мешают стабильно набирать очки.

Учитывая мотивацию оппонентов, предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 2.03 в БК Бетсити.