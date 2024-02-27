«Борнмут» — «Лестер». Прогноз на матч кубка ФА (27.02.2024)

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сегодня, 10:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Борнмут». Команда играет домашний поединок и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Лестера» оценивается по 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.65.

Форма команд

«Борнмут» не очень уверенно проводит данный отрезок сезона и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда имеет запас очков, поэтому откатилась только на 14 место с 28 пунктами. В поединке кубка ФА с лидером Чемпионшипа хозяевам придется непросто, если они хотят выйти в следующий раунд. В прошлом туре «Борнмут» проиграл «Манчестер Сити» (0:1), а ранее поделил очки с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2).

«Лестер» продолжает лидировать во втором по силе английском дивизионе, но в последних матчах разочаровывал болельщиков, подпустив к себе конкурентов ближе. Команда может реабилитироваться, если справится с не самым сильным представителем АПЛ в игре кубка ФА . Два последних поединка «Лестер» проиграл на выезде «Лидсу» (1:3) и «Мидлсбро» на своем стадионе (1:2).

Информация для ставок

«Борнмут» не выигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Лестер» проиграл три из десяти последних поединков

«Борнмут» выиграл три последних игры у «Лестера»

Четыре из шести последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз