Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Борнмут» — «Лестер». Прогноз на матч кубка ФА (27.02.2024)

сегодня, 10:45
Борнмут

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Борнмут». Команда играет домашний поединок и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Лестера» оценивается по 5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.65.

Форма команд

«Борнмут» не очень уверенно проводит данный отрезок сезона и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда имеет запас очков, поэтому откатилась только на 14 место с 28 пунктами. В поединке кубка ФА с лидером Чемпионшипа хозяевам придется непросто, если они хотят выйти в следующий раунд. В прошлом туре «Борнмут» проиграл «Манчестер Сити» (0:1), а ранее поделил очки с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2).

«Лестер» продолжает лидировать во втором по силе английском дивизионе, но в последних матчах разочаровывал болельщиков, подпустив к себе конкурентов ближе. Команда может реабилитироваться, если справится с не самым сильным представителем АПЛ в игре кубка ФА. Два последних поединка «Лестер» проиграл на выезде «Лидсу» (1:3) и «Мидлсбро» на своем стадионе (1:2).

Информация для ставок

  • «Борнмут» не выигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • «Лестер» проиграл три из десяти последних поединков
  • «Борнмут» выиграл три последних игры у «Лестера»
  • Четыре из шести последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, «Борнмут» неплохо выглядит в играх с «Лестером» и способен остановить его в этот розыгрыше кубка ФА. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Сортировать
Все комментарии
dz9sc74dg4wt
dz9sc74dg4wt
сегодня в 15:36
Думаю, что “Лестер” может преподнести сюрприз и показать хорошую игру.
4kqdxex47d6d
4kqdxex47d6d
сегодня в 15:35
Предполагают, что матч будет верховым, и предлагаю ставку на тотал больше 2.5
95h6rgr2bpz2
95h6rgr2bpz2
сегодня в 15:30
Считают фаворитом “Борнмут”, на победу которого можно поставить.
nghsajbdkmv4
nghsajbdkmv4
сегодня в 15:30
Возможно, матч будет низовым, но я все же склоняюсь к тому, что будет забито хотя бы три гола.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:02
Казалось бы, встреча клубов, которые представляют разные по силе дивизионы Англии, вряд ли должна заканчиваться обоюдной реализацией. Однако как уже было сказано, Лестер Сити яростно мчится в АПЛ, а значит оказывать должное сопротивление представителям данного чемпионата, "Лисы" готовы. Да и к тому же стоит вспомнить сравнительно недавние личные встречи клубов, и к примеру за 4 таких крайних матча обмен голами имел место 3 раза, а значит ожидать очередной ОЗ вполне логично.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:01
Думаю матч будет результативен - ТБ(3).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 