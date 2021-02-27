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«Борнмут» — «Уотфорд»: прогноз на матч Чемпионшипа (27.02.2021)

сегодня, 11:07

«Борнмут» примет «Уотфорд» в рамках 33-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 27 февраля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.993.332.54
Fonbet 2.90 3.25 2.50
Мелбет 2.89 3.40 2.51
Лига ставок 2.85 3.10 2.50
Pin-up 2.85 3.15 2.48
BetBoom 2.85 3.15 2.48

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают ставку, что «Уотфорд» победит в этом матче с коэффициентом 2.50. Также можно поставить на победу «Борнмута» за 2.85, а на ничейный исход за 3.30.

Форма команд

«Борнмут» находится на седьмой строчке в турнирной таблице, клуб заработал 49 баллов. В нынешнем сезоне «Борнмут» забил 46 голов и пропустил 32 мяча. Также в активе «Борнмута» 13 выигранных матчей, десять ничьих и девять поражений. Последние матчи с участием этого клуба показали, что команда все еще на ходу и готова давать бой.

«Уотфорд» расположился на третьей строчке. Команда набрала 60 очков и отстает от первого места на семь баллов. «Шмели» очень хотят вернуться в АПЛ, поэтому делают для этого все возможное. Есть вероятность, что «Уотфорд» окажется в высшем дивизионе без плей-офф, ведь у клуба столько же очков, как и у идущего на второй строчке «Брентфорда», но «шмели» уступают по дополнительным показателям. «Уотфорд» забил 43 мяча и пропустил 23 гола, выиграв 17 матчей. Клуб сыграл вничью девять матчей и проиграл шесть поединков.

Информация для ставок

● «Уотфорд» не проигрывает пять матчей кряду
● «Борнмут» выиграл два матча из последних пяти
● У «Борнмута» девять домашних побед из 16 в этом сезоне

Прогноз

Букмекеры рекомендуют поставить на ничейный исход или победу «Уотфорда» с коэффициентом 1.42. Также можно обратить внимание на тотал голов в матче больше трех с коэффициентом 2.70.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Брайтон».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.993.332.54
Fonbet 2.90 3.25 2.50
Мелбет 2.89 3.40 2.51
Лига ставок 2.85 3.10 2.50
Pin-up 2.85 3.15 2.48
BetBoom 2.85 3.15 2.48
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