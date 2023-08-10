«Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (12.08.2023)

1691656260

сегодня, 11:31

Ставки букмекеров

«Вест Хэм» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.55. На успех «Борнмута» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7, в то время как ничья стоит 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.87. Коэффициент на ТМ 2.5 несколько выше противоположного исхода и составляет 1.93.

Форма команд

«Борнмут» в прошлом сезоне вовремя смог исправить ситуацию в АПЛ и сохранить свое место в чемпионате без больших проблем. Теперь коллективу очень важно хорошо начать новый сезон и постараться держаться ближе к середине турнирной таблицы. В матче с победителем Лиги Конференций у хозяев есть хорошие шансы набрать очки уже в первом туре. Два последних товарищеских матча «Борнмута» завершились победой над «Лорьяном» (2:0) и поражением от «Аталанты» (1:3).

«Вест Хэм» неважно провел последний сезон АПЛ , но добился успеха в Лиге Конференций, что реабилитирует «молотобойцев». Тем не менее, болельщики ждут от клуба стабильной игры в чемпионате Англии и способность бороться за первые шесть мест в турнирной таблице. В прошлой товарищеской игре «Вест Хэм» крупно проиграл «Байеру» (0:4), а ранее уступил «Ренну» (1:3).

Информация для ставок

Девять последних матчей «Вест Хэма» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Борнмут» проиграл шесть из десяти домашних встреч во всех турнирах

«Вест Хэм» выиграл лишь один матч у «Борнмута» из последних пяти

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды довольно часто играют результативные поединки и в этот раз мы предполагаем подобное развитие событий. Рекомендуем сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.