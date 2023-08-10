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«Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (12.08.2023)

сегодня, 11:31
Вест Хэм

Ставки букмекеров

«Вест Хэм» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.55. На успех «Борнмута» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7, в то время как ничья стоит 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.783.462.64
Pari 2.70 3.40 2.55

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.87. Коэффициент на ТМ 2.5 несколько выше противоположного исхода и составляет 1.93.

Форма команд

«Борнмут» в прошлом сезоне вовремя смог исправить ситуацию в АПЛ и сохранить свое место в чемпионате без больших проблем. Теперь коллективу очень важно хорошо начать новый сезон и постараться держаться ближе к середине турнирной таблицы. В матче с победителем Лиги Конференций у хозяев есть хорошие шансы набрать очки уже в первом туре. Два последних товарищеских матча «Борнмута» завершились победой над «Лорьяном» (2:0) и поражением от «Аталанты» (1:3).

«Вест Хэм» неважно провел последний сезон АПЛ, но добился успеха в Лиге Конференций, что реабилитирует «молотобойцев». Тем не менее, болельщики ждут от клуба стабильной игры в чемпионате Англии и способность бороться за первые шесть мест в турнирной таблице. В прошлой товарищеской игре «Вест Хэм» крупно проиграл «Байеру» (0:4), а ранее уступил «Ренну» (1:3).

Информация для ставок

  • Девять последних матчей «Вест Хэма» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Борнмут» проиграл шесть из десяти домашних встреч во всех турнирах
  • «Вест Хэм» выиграл лишь один матч у «Борнмута» из последних пяти
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды довольно часто играют результативные поединки и в этот раз мы предполагаем подобное развитие событий. Рекомендуем сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.42 1.99 1.90 1.56 2.53
Pari 1.93 1.87
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 11:47
В прошлом сезоне команды были прямыми конкурентами в борьбе за выживание и финишировали практически вровень в итоговой таблице АПЛ. Но если от Борнмута в принципе никто ничего не ждал, то ВХЮ выступил явно ниже своих возможностей. Думаю, в этом сезоне "молотобойцы" проявит себя лучше. И как минимум не проиграют в первом туре "вишням". Статистика личных встреч полностью на стороне Вест Хэма, который побеждал в трёх последних официальных поединках против Борнмута. В том числе в обоих в рамках чемпионата в прошлом сезоне: 4-0 и 2-0, причём разгромно - как раз в гостях. Вряд ли и в этот раз "молотобойцы" уступят на стадионе "Виталити". Ну а минимум два мяча команды сообразить должны. В предыдущем чемпионате за 38 туров ТБ 1,5 был пробить в 28 матчах с участием хозяев и в 29 - с участием гостей.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:32
Команды примерно одного уровня,думаю скатают ничейку !
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