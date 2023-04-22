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«Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (23.04.2023)

сегодня, 10:53
Вест Хэм

Ставки букмекеров

«Вест Хэм» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.65. На успех «Борнмута» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75, в то время как ничья стоит 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.833.282.71
Pari 2.80 3.25 2.65

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 2.1. Коэффициент на ТМ 2.5 несколько ниже противоположного исхода и составляет 1.75.

Форма команд

«Борнмут» благодаря девяти набранным очкам в последних четырех турах смог существенно улучшить свое турнирное положение. Сейчас команда занимает 14 место с 33 баллами и опережает нынешнего соперника на два пункта. Хозяева имеют отличный шанс набрать баллы, учитывая, что «Вест Хэм» потратил силы в матче Лиги Конференций. Сам же «Борнмут» завершил свои последние два поединка выездными победами над «Тоттенхэмом» (3:2) и «Лестером» (1:0).

«Вест Хэм» на днях вышел в полуфинал Лиги Конференций и повторил свое прошлогоднее достижение, которое случилось с клубом в Лиге Европы. Тем не менее, положение в чемпионате Англии не самое лучшее. «Молотобойцы» идут на 15 месте с 31 баллом и нуждаются в победах, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. В матче Лиги Конференций команда разгромила «Гент» (4:1), а ранее спас игру с «Арсеналом» в чемпионате (2:2).

Информация для ставок

  • «Борнмут» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Вест Хэм» не проигрывает уже три выездных поединка подряд
  • «Борнмут» и «Вест Хэм» обменялись двумя победами в пяти последних встречах
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды довольно часто играют результативные поединки и в этот раз мы предполагаем подобное развитие событий. Рекомендуем сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 1.73 2.12
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:26
Вест Хэм на поле соперника не побеждал очень давно (4 игры подряд), а с учетом плотного графика и еврокубковых нагрузок, того, что Борнмут мощно прибавил в последних играх, то серия вполне может продлиться. По крайней мере, именно хозяева при поддержке трибун с иксом мне кажутся более перспективным вариантом, хотя в целом турнирно команды устроит и ничья, но другой вопрос будут ли они на нее играть? Вряд ли, так что именно более свежие и сейчас хорошо играющие хозяева пойдут у нас здесь с иксом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:23
Гости должны наберать 3 очка и тб 2
Гость
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