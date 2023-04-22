«Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз на матч АПЛ (23.04.2023)

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сегодня, 10:53

Ставки букмекеров

«Вест Хэм» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.65. На успех «Борнмута» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75, в то время как ничья стоит 3.2.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 2.1. Коэффициент на ТМ 2.5 несколько ниже противоположного исхода и составляет 1.75.

Форма команд

«Борнмут» благодаря девяти набранным очкам в последних четырех турах смог существенно улучшить свое турнирное положение. Сейчас команда занимает 14 место с 33 баллами и опережает нынешнего соперника на два пункта. Хозяева имеют отличный шанс набрать баллы, учитывая, что «Вест Хэм» потратил силы в матче Лиги Конференций. Сам же «Борнмут» завершил свои последние два поединка выездными победами над «Тоттенхэмом» (3:2) и «Лестером» (1:0).

«Вест Хэм» на днях вышел в полуфинал Лиги Конференций и повторил свое прошлогоднее достижение, которое случилось с клубом в Лиге Европы. Тем не менее, положение в чемпионате Англии не самое лучшее. «Молотобойцы» идут на 15 месте с 31 баллом и нуждаются в победах, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. В матче Лиги Конференций команда разгромила «Гент» (4:1), а ранее спас игру с «Арсеналом» в чемпионате (2:2).

Информация для ставок

«Борнмут» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Вест Хэм» не проигрывает уже три выездных поединка подряд

«Борнмут» и «Вест Хэм» обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды довольно часто играют результативные поединки и в этот раз мы предполагаем подобное развитие событий. Рекомендуем сделать выбор в пользу тотала больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.