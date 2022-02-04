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«Боруссия» Д — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (06.02.2022)

вчера, 10:59

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.95. В случае победы «Байера», зайдет коэффициент 3.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.934.043.71
Мелбет 1.97 4.20 3.70
BetBoom 1.93 3.99 3.79

Также в линии букмекеры предлагают 1.91 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.89. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.36.

Форма команд

«Боруссия» Д гонится за «Баварией» в Бундеслиге, но впереди еще много матчей и осечки ждут каждую команду. «Шмели» идут на втором месте в чемпионате и набрали 43 очка, что на шесть баллов меньше, чем у лидера. Предстоящий матч с крепким «Байером», который также борется за самые высокие места станет контрольной точкой для коллектива, где «желто-черные» не должны ошибаться. Два последних поединка в Бундеслиги «Боруссии» Д завершились победами над «Хоффенхаймом» (3:2) и «Фрайбургом» (5:1).

«Байер» после нескольких потерь очков вновь начал побеждать и вернул себе третье место в турнирной таблице. Клуб набрал 35 очков, что на целых восемь пунктов меньше, чем у «Боруссии», а если «фармацевты» хотят зацепиться за место повыше, им нужна только победа, которую одержать в Дортмунде очень непросто. В прошлой игре «Байер» разгромил «Аугсбург» (5:1), а ранее одолел на выезде «Боруссию» М (2:1).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Боруссии» Д завершились исходом «обе забьют»
  • «Байер» проиграл только три выездных матча из последних десяти
  • «Боруссия» Д выиграл семь из десяти последних поединков с «Байером»
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит увереннее гостей, но обязана исключить недооценку соперника. Предполагаем, что хозяева справятся с соперником и наберут три очка в результативном поединке. Сделать ставку на «Боруссию» Д можно по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.07 1.39 2.45 1.58
Мелбет 2.99 1.37
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Все комментарии
fe9mzq3ytxv6
fe9mzq3ytxv6
вчера в 13:12
Футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) одержит победу.
cqmht7b4fav7
cqmht7b4fav7
вчера в 13:12
Футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) выиграет матч.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:39
Холанд против Азмуна !!! )
Gahi
Gahi
вчера в 12:23
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 11:17
Хозяева не проиграют этот матч
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