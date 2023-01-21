«Боруссия» М — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (22.01.2023)

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вчера, 16:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Байер». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Боруссии» М оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.52.

Форма команд

«Боруссия» М показывает средине результаты в чемпионате Германии и вполне закономерно обосновалась на восьмом месте в турнирной таблице. Коллектив набрал 22 балла и отстает от ближайшего соперника на всего один пункт. В поединке с «Байером» от хозяева потребуется полная самоотдача и аккуратность, чтобы добиться хорошего результата. В двух последних товарищеских матчах «Боруссия» М завершились поражением от «Санкт-Паули» (0:1) и крупной победой над «Арминией» (4:0).

«Байер» выступал очень плохо еще осенью, но последние три победы в чемпионате подарили команде надежду на лучшее будущее. Сейчас леверкузенцы занимают 12 место с 18 очками и несколько успешных следующих матчей могут помочь коллективу еще существеннее подняться вверх. В прошлой товарищеской игре «Байер» минимально обыграл «Копенгаген» (1:0), а ранее одолел «Венецию» (2:1).

Информация для ставок

Семь из десяти выездных матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Байер» выиграл пять последних встреч с «Боруссией» М

·«Боруссия» М выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Обе команды играют очень нестабильно, поэтому предсказать победителя будет довольно непросто. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.