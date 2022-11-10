«Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (11.11.2022)

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вчера, 10:22

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 за 1.77. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Боруссия» М очень нестабильна в нынешнем сезоне и в пяти последних турах одержала всего одну победу. Это не позволяет команде забраться выше текущего девятого места с 19 баллами, а о еврокубках речи сейчас вообще не идет. Предстоящий матч очень принципиальный и хозяевам вполне по силам на него настроиться. В прошлом туре «Боруссия» М проиграла «Бохуму» (1:2), а ранее на своем поле одолела «Штутгарт» (3:1).

«Боруссия» Д вновь допустила ошибку в матче чемпионата и все дальше отпускает от себя «Баварию», а как показывает практика последних 10 лет, догнать бессменного чемпиона Германии потом не выходит. «Желто-черные» идут только на шестом месте с 25 очками и в крайнем матче перед ЧМ 2022 им очень важно уйти на перерыв на позитивной ноте. В прошлом туре «Боруссия» Д уступила «Вольфсбургу» (0:2), а ранее разобралась с «Бохумом» (3:0).

Информация для ставок

«Боруссия» Д выиграла только четыре встречи из последних десяти

«Боруссия» М проиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» Д выиграла три из пяти последних матчей с «Боруссией» М на выезде

Прогноз

Команды очень редко играют вничью, а сейчас для этого представился самый удобный по-нашему мнению случай, ведь оба коллектива крайне нестабильны в результатах. Предлагаем сделать ставку на то, что команды поделят очки по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.