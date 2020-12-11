«Боруссия» Менхенгладбах — «Герта». Прогноз на матч чемпионата Германии (12.12.2020)

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вчера, 06:20

«Боруссия» Менхенгладбах в 11-м туре Бундеслиги сыграет дома против «Герты». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы в предстоящем поединке букмекерская контора Мелбет предложила такие котировки: победа «Боруссии» Менхенгладбах идет за 1.97, ничью можно сыграть за 4.08, а успех «Герты» оценивается коэффициентом 3.80.

В линии букмекера также предложены такие котировки на результативность встречи: тотал больше (2,5) голов доступен с коэффициентом 1.66, меньше – 2.40.

Форма команд

«Боруссия» на старте сезона выступала на два фронта. 9 декабря «жеребята» проиграли в гостях «Реалу» (0:2), но это не помешало им квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места.

В чемпионате Германии команда Марко Розе набрала 16 очков за десять туров. Такие показатели располагают «Боруссию» на седьмой строчке в турнирной таблице с условным отставанием от «Униона». В прошлом туре Бундеслиги команда разделила очки в гостях с «Фрайбургом» (2:2).

«Герта» в текущем сезоне немецкого чемпионата выступает без заметной стабильности. В десяти турах берлинский коллектив уже потерпел пять поражений, одержав три победы и дважды сыграв вничью. 4 декабря подопечные Бруно Лаббадиа добились победы над «Унионом» (3:1) в принципиальном дерби Берлина.

Информация для ставок

«Герта» проиграла 6 из 7 прошлых матчей в Менхенгладбахе

В 6 из 7 предыдущих очных встреч команд на стадионе «Боруссии» прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Боруссия» не проигрывала в 8 предыдущих домашних поединках в чемпионате Германии

«Герта» не побеждала в трех из пяти прошлых выездных матчей в Бундеслиге

Прогноз

Решив задачи в Лиге чемпионов, «Боруссия» переключится на улучшение позиций в национальном первенстве. К матчу против «Герты» хозяева подходят без ощутимых кадровых потерь, чего не скажешь о гостях.

В пользу «жеребят» свидетельствует и статистика встреч соперников в Менхенгладбахе. Предлагаем взять ставку на победу «Боруссии» с коэффициентом 1.97 в БК Мелбет.