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«Боруссия» Дортмунд — «Милан». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2023)

вчера, 10:12
Милан

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Боруссию» Д ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Рискнуть на триумф гостей можно по 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.493.502.99
Лига Ставок 2.55 3.45 2.75
Pari 2.50 3.50 2.85

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Боруссия» Д успешно выступает в Бундеслиге и идет в группе лидеров, где занимает четвертое место с 14 баллами и уступает «Баварии» лишь по дополнительным показателям. Тем не менее, в Лиге Чемпионов первый матч был проигран, и теперь «шмелям» придется реабилитироваться и исправлять результаты. Тем не менее, «Милан» является очень опасным соперником и может создать проблемы хозяевам. Два последних поединка «Боруссия» Д завершились победами над «Хоффенхаймом» (3:1) и «Вольфсбургом» (1:0).

«Милан» имел большое преимущество в первом туре Лиги Чемпионов, но победу добыть не удалось. В такой сложной группе «красно-черным» некогда расслабляться и следует набирать как можно больше очков. Предстоящая игра смотрится сразу на три результата, и победа гостей не станет большой неожиданностью для болельщиков. В прошлом туре «Милан» обыграл на своем поле «Лацио» (0:2), а ранее переиграл на выезде «Кальяри» (3:1).

Информация для ставок

  • «Боруссия» Д выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Милан» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Боруссия» Д выиграла три из пяти последних матчей с «Миланом» при двух поражениях

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит небольшим фаворитом в этой встрече и постарается доказать это на своем стадионе, обеспечив себе преимущество перед следующими поединками. Сделать ставку на победу «черно-желтых» можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.18 1.40 2.03 1.88 1.58 2.53
Лига Ставок 3.00 1.39 2.00 1.84 1.58 2.41
Pari 1.97 1.85
Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:42
Только Милан, только победа! Милан не проиграет и тб 2,5 !
Гость
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