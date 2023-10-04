«Боруссия» Дортмунд — «Милан». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2023)

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вчера, 10:12

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Боруссию» Д ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Рискнуть на триумф гостей можно по 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Боруссия» Д успешно выступает в Бундеслиге и идет в группе лидеров, где занимает четвертое место с 14 баллами и уступает «Баварии» лишь по дополнительным показателям. Тем не менее, в Лиге Чемпионов первый матч был проигран, и теперь «шмелям» придется реабилитироваться и исправлять результаты. Тем не менее, «Милан» является очень опасным соперником и может создать проблемы хозяевам. Два последних поединка «Боруссия» Д завершились победами над «Хоффенхаймом» (3:1) и «Вольфсбургом» (1:0).

«Милан» имел большое преимущество в первом туре Лиги Чемпионов, но победу добыть не удалось. В такой сложной группе «красно-черным» некогда расслабляться и следует набирать как можно больше очков. Предстоящая игра смотрится сразу на три результата, и победа гостей не станет большой неожиданностью для болельщиков. В прошлом туре «Милан» обыграл на своем поле «Лацио» (0:2), а ранее переиграл на выезде «Кальяри» (3:1).

Информация для ставок

«Боруссия» Д выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла три из пяти последних матчей с «Миланом» при двух поражениях

Прогноз

«Боруссия» Д выглядит небольшим фаворитом в этой встрече и постарается доказать это на своем стадионе, обеспечив себе преимущество перед следующими поединками. Сделать ставку на победу «черно-желтых» можно по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.