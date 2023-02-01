«Боруссия» М — «Шальке-04». Прогноз на матч Бундеслиги (04.02.2023)

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вчера, 19:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Шальке-04» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Боруссия» М набрала шесть очков в пяти последних турах, что нельзя назвать хорошим результатом. Тем не менее, коллектив остается в верхней части турнирной таблицы, а именно на восьмом месте с набранными 25 очками и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. В прошлом туре «Боруссия» М обыграла на выезде «Хоффенхайм» (4:1), а ранее на выезде уступила «Аугсбургу» (0:1).

«Шальке-04» опустился на последнее место в турнирной таблице Бундеслиги и имеет в своем активе лишь 10 набранных баллов. Сейчас отставание клуба из Гельзенкирхена от спасительного 15 места составляет шесть очков. В предстоящем матче с «Боруссией» М даже ничья для аутсайдера станет хорошим результатом. В прошлом туре «Шальке-04» поделил очки с «Кельном» на своем стадионе (0:0), а ранее разгромно проиграл «РБ Лейпциг» (1:6).

Информация для ставок

«Шальке-04» выиграл только одну игру из последних 15 во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Шальке-04» выиграл два из трех последних матчей с «Боруссией» М

·«Боруссия» М выиграла и проиграла по пять поединков из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Обе команды играют очень нестабильно, поэтому предсказать победителя будет довольно непросто. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.