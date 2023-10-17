«Боруссия» Дортмунд — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (20.10.2023)

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вчера, 12:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Вердера» оценивается за 7.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Боруссия» Д пока не добивалась побед в Лиге Чемпионов, но в чемпионате Германии уверенно держится в группе лидеров. «Шмели» занимают на данный момент четвертое место с 17 набранными баллами и отстают от лидера всего на два пункта. В матче с «Вердером» на своем стадионе хозяевам нежелательно терять очки, чтобы не отпускать вперед конкурентов. В двух последних матчах «Боруссия» Д переиграла на своем поле «Унион» в чемпионате (4:2), а в Лиге Чемпионов разошлась миром с «Миланом» (0:0).

«Вердер» не очень удачно начал новый сезон и за семь туров смог набрать лишь шесть пунктов. Это позволяет коллективу из Бремена находиться лишь на 14 месте в турнирной таблице, что вряд ли может радовать болельщиков. У гостей уже есть опыт выездных побед над нынешним соперником, поэтому недооценивать их не стоит. В прошлом туре Бундеслиги «Вердер» уступил на своем поле Хоффенхайму (2:3), а в товарищеской игре сыграл вничью с «Санкт-Паули» (3:3).

Информация для ставок

«Вердер» выиграл лишь один поединок из последних пяти

·«Боруссия» Д проиграла один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла четыре матча из пяти последних с «Вердером»

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и наверняка на своем поле окажется успешной, немного отдохнув после перерыва на международные матчи. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.