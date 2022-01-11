«Брайтон» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч Премьер-лиги (14.01.2022)

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вчера, 16:51

«Брайтон» примет «Кристал Пэлас» в рамках 22-го тура Премьер-лиги Англии. Этот поединок запланирован на 14 января 2022 года. Игра пройдет на стадионе «Амекс» в Брайтоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Брайтон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.02. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа «Кристал Пэлас» в 4.15. Также можно сделать дополнительную ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.97.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Брайтон» идет на девятой строчке в турнирной таблице. У клуба 27 баллов. Команда выиграла шесть поединков, девять раз играла вничью и проиграла в четырех встречах. У клуба 20 забитых и столько же пропущенных мячей. «Брайтон» в последних матчах выглядит неплохо — победа над «Эвертоном» 2:3, ничейный исход с «Челси» 1:1 и три заработанных балла в игре с «Бренфордом» 2:0.

«Кристал Пэлас» идет на 11-й строчке в Премьер-лиге. У клуба 23 пункта в активе. Всего команда выиграла пять поединков, восемь раз играла вничью и проиграла в семи встречах. «Кристал Пэлас» забил 29 голов и пропустил 30 мячей. В последних матчах «Кристал Пэлас» проиграл «Вест Хэму» со счетом 2:3, а также выиграл у «Норвича» 3:0 и уступил «Тоттенхэму» 3:0.

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл в двух матчах из последних пяти

«Брайтон» не проигрывает вот уже четыре игры кряду

У «Кристал Пэласа» семь забитых мячей в трех последних встречах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.40. Оба клуба неплохо играют в атаке, зрителей может ожидать хороший матч с обилием забитых мячей.

