«Брайтон» — «Вест Хэм». Прогноз на матч чемпионата Англии (15.05.2021)

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сегодня, 04:55

«Вест Хэм» приедет в гости к «Брайтону» в 36-м туре Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры склоняются к победе «Вест Хэма». Поставить на триумф гостей можно по коэффициенту 2.5. Ничейный исход оценивается в 3.5. Победа «Брайтона» представлена коэффициентом 2.8.

Форма команд

«Брайтон» набрал 37 очков и расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. На его счету 8 побед, 13 ничьих и 14 поражений. В этом сезоне команда забила 36 голов и пропустила 41 мяч. Последнее время «Брайтон» показывает слабые результаты, практически не побеждая своих соперников.

«Вест Хэм» проводит отличный сезон. «Молотобойцы» находятся на 6-й строчке в турнирной таблице с 58 баллами. На счету команды 17 побед, 7 ничьих и 11 поражений. В нынешнем сезоне АПЛ «Вест Хэм» забил 55 мячей и пропустил 45 голов. В последних поединках лондонцы стали чаще проигрывать и если продолжат эту тенденцию, то могут не финишировать в зоне еврокубков.

Информация для ставок

«Вест Хэм» проиграл три из последних пяти матчей

«Брайтон» выиграл один из последних шести матчей

«Вест Хэм» пропустил восемь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.75 а также поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.00.