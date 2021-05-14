ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Брайтон» — «Вест Хэм». Прогноз на матч чемпионата Англии (15.05.2021)

сегодня, 04:55

«Вест Хэм» приедет в гости к «Брайтону» в 36-м туре Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.973.642.44
Лига Ставок 3.00 3.45 2.39
BetBoom 2.90 3.61 2.43

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры склоняются к победе «Вест Хэма». Поставить на триумф гостей можно по коэффициенту 2.5. Ничейный исход оценивается в 3.5. Победа «Брайтона» представлена коэффициентом 2.8.

Форма команд

«Брайтон» набрал 37 очков и расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. На его счету 8 побед, 13 ничьих и 14 поражений. В этом сезоне команда забила 36 голов и пропустила 41 мяч. Последнее время «Брайтон» показывает слабые результаты, практически не побеждая своих соперников.

«Вест Хэм» проводит отличный сезон. «Молотобойцы» находятся на 6-й строчке в турнирной таблице с 58 баллами. На счету команды 17 побед, 7 ничьих и 11 поражений. В нынешнем сезоне АПЛ «Вест Хэм» забил 55 мячей и пропустил 45 голов. В последних поединках лондонцы стали чаще проигрывать и если продолжат эту тенденцию, то могут не финишировать в зоне еврокубков.

Информация для ставок

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.75 а также поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.00.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.54 1.86 2.05 1.44 3.01
Лига Ставок 2.55 1.53 1.80 2.02 1.43 2.85
BetBoom 2.66 1.51 1.85 2.00 1.48 2.77
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:11
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100