Бразилия — Чили. Прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Америки (03.07.2021)

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вчера, 05:41

Сборная Бразилии сыграет против Чили в четвертьфинале Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают сборную Бразилии явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.38. Ничейный исход оценивается в 4.8. Победа Чили представлена коэффициентом 8.5.

Форма команд

Бразилия, как и ожидалось, ни разу не проиграла в отборе Кубка Америки. Команда поочередно победила Венесуэлу (3:0), Перу (4:0), Колумбию (2:1) и сыграла вничью с Эквадором (1:1) в последнем туре. Сборная Бразилии находится в превосходной форме и готова к тому, чтобы защитить чемпионский титул.

Сборная Чили завоёвывала Кубок Америки в 2015 и 2016 годах. Однако нынешний состав чилийцев сильно отличается от чемпионской команды тех лет. На групповом этапе Чили сыграли вничью с Аргентиной (1:1) и Уругваем (1:1), победили Боливию (1:0), и потерпели поражение от Парагвая (0:2).

Информация для ставок

Сборная Чили выиграла один из последних шести матчей

Бразилия не проигрывает 11 матчей подряд

Чили не забивает больше одного гола шесть игр подряд

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа сборной Бразилии с учётом форы (-2.5) по коэффициенту 3.75. Также в этом матче можно поставить на гол сборной Чили по коэффициенту 1.92

Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.78 на тотал голов меньше двух в матче Уругвай — Колумбия.