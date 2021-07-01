Бразилия — Чили. Прогноз на четвертьфинальный матч Кубка Америки (03.07.2021)

Сборная Бразилии сыграет против Чили в четвертьфинале Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на данный поединок.
|
- : -
завтра, 03:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают сборную Бразилии явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.38. Ничейный исход оценивается в 4.8. Победа Чили представлена коэффициентом 8.5.
Форма команд
Бразилия, как и ожидалось, ни разу не проиграла в отборе Кубка Америки. Команда поочередно победила Венесуэлу (3:0), Перу (4:0), Колумбию (2:1) и сыграла вничью с Эквадором (1:1) в последнем туре. Сборная Бразилии находится в превосходной форме и готова к тому, чтобы защитить чемпионский титул.
Сборная Чили завоёвывала Кубок Америки в 2015 и 2016 годах. Однако нынешний состав чилийцев сильно отличается от чемпионской команды тех лет. На групповом этапе Чили сыграли вничью с Аргентиной (1:1) и Уругваем (1:1), победили Боливию (1:0), и потерпели поражение от Парагвая (0:2).
Информация для ставок
- Сборная Чили выиграла один из последних шести матчей
- Бразилия не проигрывает 11 матчей подряд
- Чили не забивает больше одного гола шесть игр подряд
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — победа сборной Бразилии с учётом форы (-2.5) по коэффициенту 3.75. Также в этом матче можно поставить на гол сборной Чили по коэффициенту 1.92
Ранее букмекеры предложили коэффициент 1.78 на тотал голов меньше двух в матче Уругвай — Колумбия.