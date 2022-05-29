«Флуминенсе» — «Фламенго». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (30.05.2022)

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29 мая 2022, 09:55

Ставки букмекеров

Гости идут фаворитом этой встречи. Ставки на победу «Фламенго» букмекерская контора Фонбет принимает по котировке 1.95, поставить на ничью можно по цене 3.50, а победа «Флуминенсе» идет по коэффициенту 4.50.

В линии голов минимальный перекос на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) играются по котировке 1.85, ТБ (2,5) – 1.97.

Форма команд

Футболисты «Флуминенсе» плохо начали этот сезон чемпионата, но к предстоящему туру команда подходит в неплохой форме. За три последних матча в лиге хозяевам удалось заработать семь из возможных девяти очков, что обеспечило взлет на седьмую строчку в турнирной таблице.

После ничейной игры на поле «Палмейрас» (1:1) игроки «Флуминенсе» добились максимальных результатов в противостояниях с «Атлетико» Паранаэнсе (2:1) и «Форталезой» (1:0).

«Фламенго» тоже не впечатлил стабильностью на старте нового розыгрыша бразильской Серии A. В активе клуба всего девять набранных балов за семь туров, которые располагают предстоящих гостей на 14-й позиции рейтинга.

При этом в двух предыдущих матчах лиги «Фламенго» заработал четыре очка. После результативной ничьи на поле «Сеары» (2:2) команда в скромном формате обыграла дома «Гояс» (1:0).

Информация для ставок

«Фламенго» не проигрывал в 10 из прошлых 11 матчей на поле «Флуминенсе»

«Фламенго» не побеждал в 6 последних гостевых играх чемпионата

«Флуминенсе» не проигрывал в 5 прошлых матчах с «Фламенго» в чемпионате

Прогноз

«Фламенго» считается фаворитом встречи, но на домашней арене «Флуминенсе» вполне по силам дать достойный отпор сопернику. Рекомендуем сыграть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.98 в БК Фонбет.