Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболБразилия. Серия А 2022

«Флуминенсе» — «Фламенго». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (30.05.2022)

29 мая 2022, 09:55
Флуминенсе

Ставки букмекеров

Гости идут фаворитом этой встречи. Ставки на победу «Фламенго» букмекерская контора Фонбет принимает по котировке 1.95, поставить на ничью можно по цене 3.50, а победа «Флуминенсе» идет по коэффициенту 4.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.213.611.92
Мелбет 4.32 3.50 1.98
1XBET 4.66 3.60 1.91
BetBoom 4.02 3.43 1.92

В линии голов минимальный перекос на стороне низкой результативности. Пари на ТМ(2,5) играются по котировке 1.85, ТБ(2,5) – 1.97.

Форма команд

Футболисты «Флуминенсе» плохо начали этот сезон чемпионата, но к предстоящему туру команда подходит в неплохой форме. За три последних матча в лиге хозяевам удалось заработать семь из возможных девяти очков, что обеспечило взлет на седьмую строчку в турнирной таблице.

После ничейной игры на поле «Палмейрас» (1:1) игроки «Флуминенсе» добились максимальных результатов в противостояниях с «Атлетико» Паранаэнсе (2:1) и «Форталезой» (1:0).

«Фламенго» тоже не впечатлил стабильностью на старте нового розыгрыша бразильской Серии A. В активе клуба всего девять набранных балов за семь туров, которые располагают предстоящих гостей на 14-й позиции рейтинга.

При этом в двух предыдущих матчах лиги «Фламенго» заработал четыре очка. После результативной ничьи на поле «Сеары» (2:2) команда в скромном формате обыграла дома «Гояс» (1:0).

Информация для ставок

  • «Фламенго» не проигрывал в 10 из прошлых 11 матчей на поле «Флуминенсе»
  • «Фламенго» не побеждал в 6 последних гостевых играх чемпионата
  • «Флуминенсе» не проигрывал в 5 прошлых матчах с «Фламенго» в чемпионате

Прогноз

«Фламенго» считается фаворитом встречи, но на домашней арене «Флуминенсе» вполне по силам дать достойный отпор сопернику. Рекомендуем сыграть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.98 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.49 1.84 2.04 1.45 2.87
Мелбет 1.74 2.27
1XBET 3.80 1.28
BetBoom 2.34 1.58 1.67 2.17 1.34 3.18
Все комментарии
kx3s8g83yh6m
kx3s8g83yh6m
29 мая в 12:44
Победу одержит футбольный клуб «Фламенго»
cnmn9vb6hxdr
cnmn9vb6hxdr
29 мая в 11:45
Фаворит матча футбольный клуб «Фламенго»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 