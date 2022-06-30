«Брагантино» — «Ботафого». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (05.07.2022)

Ставки букмекеров
Поставить на победу «Брагантино» в этом матче можно по коэффициенту 1.77 – хозяева считаются фаворитом противостояния. Шансы на ничью БК Лига Ставок оценила в 3.50, а победа «Ботафого» играется по котировке 4.90.
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0 : 1
завершен
05 июля 2022, 02:00
вторник
Если анализировать линию возможной результативности, то здесь перевес у ставок на низовой исход. Вариант ТМ(2,5) гола играется по коэффициенту 1.65, ТБ(2,5) – 2.23.
Форма команд
В последнем туре чемпионата «Брагантино» зафиксировал четвертое поражение. Команда неудачно сыграла на поле «Атлетико» Паранаэнсе (2:4). В турнирной таблице Серии A клуб занимает 12-е место, набрав в общей сложности 18 очков – четыре победы и шесть ничьих.
«Ботафого» заработал шест очков в трех прошлых турах чемпионата Бразилии. После победных матчей против «Сан-Паулу» (1:0) и «Интернасьоналя» (3:2) клуб получил шестое поражение в лиге, уступив на домашней арене «Флуминенсе» (0:1).
Информация для ставок
- «Брагантино» выиграл два прошлых матча на своем поле
- «Ботафого» проиграл 2 из последних 3 гостевых матчей лиги
- «Брагантино» не проигрывал «Ботафого» на своем поле – 3 ничьи и победа
Прогноз
Оптимальным решением на этот матч видится победа «Брагантино» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.