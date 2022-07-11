«Жувентуд» — «Гояс». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (17.07.2022)

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11 июля 2022, 14:10

Ставки букмекеров

Эксперты видят «Жувентуд» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.10, а победа «Гояс» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по котировке 3.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.20.

Если рассматривать ставки на голы, то здесь очевидный перекос на стороне низового исхода. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по коэффициент 1.60, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Жувентуд» подает сигналы с предпоследнего место чемпионата Бразилии, находясь в зоне вылета. Клуб занес себе в актив 12 очков, одержав две победы и шесть ничьих, при восьми поражениях в пассиве.

В последней игре Серии А футболисты «Жувентуд» не удержали победный счет в гостевой игре против «Коритибы» (2:2), а до этого команда зафиксировала проигрыш от «Атлетико» Минейро (1:2) на домашней арене.

«Гояс» заработал шесть очков за три прошлых тура, поднявшись в рейтинге на 12-ю строчку. Команда успешно провела домашние матчи против «Атлетико» Паранаэнсе (2:1) и «Куябы» (1:0), которые были разбавлены поражением в гостевой встрече с «Америкой», ставшей для команды шестым в текущем сезоне.

Информация для ставок

«Гояс» не побеждал в 4 прошлых гостевых матчах всех турниров

«Жувентуд» выиграл 3 из прошлых 5 домашних матчей с «Гояс»

«Жувентуд» сыграл на ТБ (2,5) гола в 4 из последних 5 матчей на своем поле

Прогноз

«Жувентуд» успешно проводит домашние матчи против «Гояс», у которого неутешительные результаты на выезде. Рекомендуем поставить на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.