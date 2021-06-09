«Брисбен Роар» — «Аделаида Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Австралии (13.06.2021)

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сегодня, 15:05

13 июня в чемпионате Австралии будет сыгран четвертьфинальный матч стадии плей-офф между «Брисбен Роар» и «Аделаидой Юнайтед». Вашему вниманию обзор ставок букмекерских контор и прогноз на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Статус умеренного фаворита в этом матче на себе примеряют хозяева поля. Букмекерская контора Фонбет принимает ставки на победу «Брисбен Роар» по коэффициенту 2.28. Поставить на победу «Аделаиды Юнайтед» можно по коэффициенту 2.98, а ничья идет по коэффициенту 3.72.

Также букмекеры считают, что команды сыграют открыто и забьют минимум три мяча на двоих. Ставки на ТБ (2,5) можно разместить по коэффициенту 1.79, ТМ(2,5) – 2.13.

Форма команд

Основную часть сезона в чемпионате Австралии «Брисбен Роар» завершил на четвертом месте в турнирной таблице. В активе команды 11 побед и семь ничьих, а уступал клуб восемь раз своим соперникам. В заключительном туре регулярного сезона «Брисбен Роар» проиграл на своем поле «Сиднею» (0:2). Прежде хозяева предстоящей встречи добились домашней победы над «Перт Глори» (2:1).

«Аделаида Юнайтед» попала в четвертьфинал турнира плей-офф с пятой позиции рейтинга Лиги А. На финише регулярного сезона команда опередила седьмое место на один балл, сумев сохранить позицию в первой шестерке. Два последних матча в чемпионате «Аделаида Юнайтед» провела неудачно. После домашнего поражение от «Сиднея» (1:4) команда разделила очки в домашней встрече с «ВС Уондерерс» (2:2).

Информация для ставок

«Брисбен Роар» не проигрывал в 8 из 10 прошлых домашних матчей Лиги А

«Аделаида Юнайтед» не побеждала в 5 из 6 предыдущих гостевых игр чемпионата

В 4 из 5 предыдущих очных встреч команд больше 3 голов не забивалось

Прогноз

«Брисбен Роар» на своем поле выступает достаточно успешно. Тогда как «Аделаида Юнайтед» испытывает заметные проблемы в выездных играх. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 3.20 на исход одного из матчей чемпионата Финляндии.