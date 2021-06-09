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«Брисбен Роар» — «Аделаида Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Австралии (13.06.2021)

сегодня, 15:05

13 июня в чемпионате Австралии будет сыгран четвертьфинальный матч стадии плей-офф между «Брисбен Роар» и «Аделаидой Юнайтед». Вашему вниманию обзор ставок букмекерских контор и прогноз на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.27 3.55 2.95
Мелбет 2.30 3.72 2.97
1XBET 2.30 3.72 2.97

Ставки букмекеров

Статус умеренного фаворита в этом матче на себе примеряют хозяева поля. Букмекерская контора Фонбет принимает ставки на победу «Брисбен Роар» по коэффициенту 2.28. Поставить на победу «Аделаиды Юнайтед» можно по коэффициенту 2.98, а ничья идет по коэффициенту 3.72.

Также букмекеры считают, что команды сыграют открыто и забьют минимум три мяча на двоих. Ставки на ТБ(2,5) можно разместить по коэффициенту 1.79, ТМ(2,5) – 2.13.

Форма команд

Основную часть сезона в чемпионате Австралии «Брисбен Роар» завершил на четвертом месте в турнирной таблице. В активе команды 11 побед и семь ничьих, а уступал клуб восемь раз своим соперникам. В заключительном туре регулярного сезона «Брисбен Роар» проиграл на своем поле «Сиднею» (0:2). Прежде хозяева предстоящей встречи добились домашней победы над «Перт Глори» (2:1).

«Аделаида Юнайтед» попала в четвертьфинал турнира плей-офф с пятой позиции рейтинга Лиги А. На финише регулярного сезона команда опередила седьмое место на один балл, сумев сохранить позицию в первой шестерке. Два последних матча в чемпионате «Аделаида Юнайтед» провела неудачно. После домашнего поражение от «Сиднея» (1:4) команда разделила очки в домашней встрече с «ВС Уондерерс» (2:2).

Информация для ставок

  • «Брисбен Роар» не проигрывал в 8 из 10 прошлых домашних матчей Лиги А
  • «Аделаида Юнайтед» не побеждала в 5 из 6 предыдущих гостевых игр чемпионата
  • В 4 из 5 предыдущих очных встреч команд больше 3 голов не забивалось

Прогноз

«Брисбен Роар» на своем поле выступает достаточно успешно. Тогда как «Аделаида Юнайтед» испытывает заметные проблемы в выездных играх. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 3.20 на исход одного из матчей чемпионата Финляндии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.04 1.72 1.62 2.20
Мелбет 2.13 1.79
1XBET 2.13 1.79
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 15:08
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Аделаида Юнайтед»
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