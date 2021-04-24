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«Бристоль Сити» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.04.2021)

вчера, 21:43

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 44-й тур второго по силе чемпионата Англии. «Бристоль Сити» ждет в гости «Лутон Таун».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.873.532.05
Лига Ставок 3.70 3.30 2.04
BetBoom 3.75 3.15 2.08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лутон Таун». Команда играет гостевой поединок, а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.41. Победа «Бристоль Сити» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.21. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.67. Вероятность того, что команды обменяются голами, возможна по коэффициенту 1.89.

Форма команд

«Лутон Таун» является обыкновенным середняком турнирной таблицы и выступает с переменным результатом в чемпионате. Команда за последние пять туров смогла набрать семь очков и занимает перед началом 44-го тура 12-е место. В прошлой игре «Лутон Таун» сыграл вничью с «Редингом» (0:0), а туром ранее обыграл на своем поле «Уотфорд» (1:0).

«Бристоль Сити» находится в середине турнирной таблицы, а в последнее время у коллектива наблюдается небольшой кризис, который вылился в серию без побед из нескольких матчей. Команда много пропускает и пока не может бороться за высокие места в Чемпионшипе. В прошлых двух играх «Бристоль Сити» проиграл «Уикомбу» (1:2) и сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (1:1).

Информация для ставок

• «Бристоль Сити» выиграл одну из последних десяти матчей в чемпионате, а «Лутон Таун» одержал пять побед
• «Бристоль Сити» не забивает на своем поле уже четыре поединка подряд
• Семь последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
• «Лутон Таун» выиграл шесть из семи последних матчей с «Бристоль Сити»

Прогноз

«Лутон Таун» находится в лучшей форме, чем их соперники. Команда в последних трех турах стабильно набирает очки. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лутон Таун» по коэффициенту 2.41 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.66 1.70 2.25
Лига Ставок 2.17 1.64 1.63 2.19
1XBET 2.24 1.65 1.72 2.25 1.34 3.26
BetBoom 2.07 1.69 1.56 2.30 1.28 3.40
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 00:25
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Бристоль Сити»
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