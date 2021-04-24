«Бристоль Сити» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (25.04.2021)

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вчера, 21:43

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 44-й тур второго по силе чемпионата Англии. «Бристоль Сити» ждет в гости «Лутон Таун».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лутон Таун». Команда играет гостевой поединок, а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.41. Победа «Бристоль Сити» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.21. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.67. Вероятность того, что команды обменяются голами, возможна по коэффициенту 1.89.

Форма команд

«Лутон Таун» является обыкновенным середняком турнирной таблицы и выступает с переменным результатом в чемпионате. Команда за последние пять туров смогла набрать семь очков и занимает перед началом 44-го тура 12-е место. В прошлой игре «Лутон Таун» сыграл вничью с «Редингом» (0:0), а туром ранее обыграл на своем поле «Уотфорд» (1:0).

«Бристоль Сити» находится в середине турнирной таблицы, а в последнее время у коллектива наблюдается небольшой кризис, который вылился в серию без побед из нескольких матчей. Команда много пропускает и пока не может бороться за высокие места в Чемпионшипе. В прошлых двух играх «Бристоль Сити» проиграл «Уикомбу» (1:2) и сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (1:1).

Информация для ставок

• «Бристоль Сити» выиграл одну из последних десяти матчей в чемпионате, а «Лутон Таун» одержал пять побед

• «Бристоль Сити» не забивает на своем поле уже четыре поединка подряд

• Семь последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

• «Лутон Таун» выиграл шесть из семи последних матчей с «Бристоль Сити»

Прогноз

«Лутон Таун» находится в лучшей форме, чем их соперники. Команда в последних трех турах стабильно набирает очки. Рекомендуем сделать ставку на победу «Лутон Таун» по коэффициенту 2.41 в букмекерской конторе Мелбет.