«Брондбю» — «РБ Зальцбург». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (25.08.2021)

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сегодня, 11:50

В ответной игре квалификационного раунда Лиги чемпионов «РБ Зальцбург» отправится в Данию, где сразится с местным «Брондбю».

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом встречи являются гости. Поставить на победу «Зальцбурга» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы хозяев поля зайдет коэффициент 5.4. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 4.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.45. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

В первой игре «Зальцбург», несмотря на все расклады и статус фаворита, имел огромные проблемы со своим соперником. Команда, которая недавно подписала игрока из клуба АПЛ , неожиданно проигрывала по ходу встречи, но смогла вырвать победу в самом конце игры (2:1). На ответный поединок должен быть совсем другой настрой, иначе коллектив рискует остаться без ЛЧ в этом сезоне.

Датский клуб имел кадровые проблемы перед поединком, но это не помешало на старте встречи организовать хорошую атаку, которая завершилась взятием ворот. Воодушевившись таким началом, команде удавалось сдерживать натиск хозяев и сохранять необходимый результат практически до самого конца, но удача все-таки отвернулась, в самом конце пропустили обидный гол и проиграли (1:2).

Информация для ставок

• Победная серия «Зальцбурга» насчитывает девять матчей

• Серия без побед «Брондбю» составляет девять поединков

• В 2021 году «Зальцбург» лишь в одной игре не смог поразить ворота соперника

• «Брондбю» забивает и пропускает в восьми из девяти последних встреч

Прогноз