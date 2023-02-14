«Брюгге» – «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (15.02.2023)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «Брюгге», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.
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завтра, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Брюгге» очень плохо проводит нынешний отрезок сезона и редко выигрывает в чемпионате. Команда откатилась на четвертое место в турнирной таблице и уступает 20 очков лидеру, что отыграть практически невозможно. В игре с «Бенфикой» мало кто верит в хозяев, однако при уверенной игре в обороне и хорошей реализации команда может зацепиться за результат. В прошлом туре чемпионата «Брюгге» разошелся миром с «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:1), а ранее поделил очки с «Антверпеном» (0:0).
«Бенфика» уверенно лидирует в чемпионате Португалии и опережает своего главного конкурента «Порту» на пять очков. «Орлы» выиграли групповой турнир в одной группе с «ПСЖ» и «Ювентусом», чем заработала к себе более серьезное отношение среди соперников. Два последних матча «Бенфики» завершились поражением в серии пенальти от «Браги» (1:2) в кубке Португалии и уверенной победой над «Каса Пиа» в чемпионате (3:0).
Информация для ставок
- Шесть из десяти последних матчей «Брюгге» завершились ничейным результатом
- «Бенфика» выиграла семь из десяти последних выездных матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Бенфики» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Бенфика» выглядит гораздо увереннее и стабильнее своего соперника, и мы предполагаем, что уже в первом матче команда сможет добиться победы. Сделать ставку на успех гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.