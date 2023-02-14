«Брюгге» – «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (15.02.2023)

1676360225

сегодня, 10:37

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8. В случае победы «Брюгге», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.83 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.97. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Брюгге» очень плохо проводит нынешний отрезок сезона и редко выигрывает в чемпионате. Команда откатилась на четвертое место в турнирной таблице и уступает 20 очков лидеру, что отыграть практически невозможно. В игре с «Бенфикой» мало кто верит в хозяев, однако при уверенной игре в обороне и хорошей реализации команда может зацепиться за результат. В прошлом туре чемпионата «Брюгге» разошелся миром с «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:1), а ранее поделил очки с «Антверпеном» (0:0).

«Бенфика» уверенно лидирует в чемпионате Португалии и опережает своего главного конкурента «Порту» на пять очков. «Орлы» выиграли групповой турнир в одной группе с « ПСЖ » и «Ювентусом», чем заработала к себе более серьезное отношение среди соперников. Два последних матча «Бенфики» завершились поражением в серии пенальти от «Браги» (1:2) в кубке Португалии и уверенной победой над «Каса Пиа» в чемпионате (3:0).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей «Брюгге» завершились ничейным результатом

«Бенфика» выиграла семь из десяти последних выездных матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Бенфики» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Бенфика» выглядит гораздо увереннее и стабильнее своего соперника, и мы предполагаем, что уже в первом матче команда сможет добиться победы. Сделать ставку на успех гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.