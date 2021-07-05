«Будё-Глимт» — «Легия». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (07.07.21)

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вчера, 16:50

«Будё-Глимт» и «Легия» проведут первый матч 1/8 финала квалификации Лиги Чемпионов. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на предстоящее событие.

Ставки букмекеров

В первой встрече соперников, которая пройдет в Норвегии, букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Разместить ставки на победу «Будё-Глимт» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.35. Ставки на ничью идут с котировкой 3.02, а победа «Легии» доступна за 3.24.

Форма команд

«Будё-Глимт» выступает в квалификации Лиги Чемпионов на правах победителя прошлого сезона норвежской лиги. В проходящем розыгрыше национального первенства команда взяла успешный старт, но в последних турах заметно сбавила обороты.

В пяти последних играх чемпионата «Будё-Глимт» смог добиться только одной победы – дома над «Стабеком» (4:1)

«Легия» также стала победителем прошлого розыгрыша в своем чемпионате. По ходу сезона «зелено-белые» одержали 19 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Информация для ставок

• «Будё-Глимт» пропускал минимум одинг гол в 6 прошлых матчах во всех турнирах

• «Легия» не проигрывала в 11 последних официальных поединках во всех соревнованиях

• «Легия» не пропускала голы в 8 предыдущих матчах чемпионата Польши

Прогноз

«Будё-Глимт» подходит к предстоящей игре с практикой, чем не может похвастаться «Легия». Норвежский клуб показал очень слабые результаты в последних матчах родного чемпионата, чем вполне может воспользоваться польская команда, которая традиционно надежно действует в защите. Предлагаем рассмотреть ставку на двойной шанс «Легии», которая в линии БК Фонбет доступна по коэффициенту 1.57.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 15.00 на победу сборной Перу в матче против Бразилии.