«Челси» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (30.03.2024)

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вчера, 11:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.3. Поставить на «Бернли» можно по 5.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Челси» практически перестал проигрывать в последнее время, но в турнирной таблице команда так и не смогла подняться на своей уровень. Коллектив идет на 11 месте с 39 баллами и отстает от «Ньюкасла» на один пункт, но имеет игру в запасе, поэтому в случае победы может сразу подняться на несколько позиций. В прошлом туре чемпионата Англии «Челси» обыграл в кубке ФА «Лестер» (4:2), а ранее в чемпионате обыграл тот же «Ньюкасл Юнайтед» (3:2).

«Бернли» идет в зоне вылета и команде придется очень постараться, чтобы сохранить свое место в АПЛ . На данный момент команда идет на предпоследнем месте с 17 баллами и отстает от спасительной позиции на пять пунктов. Отыграть их будет очень сложно, ведь все аутсайдеры будут стараться набирать баллы в каждом следующем поединке. Два последних матча «Бернли» завершились победой над «Брентфордом» (2:1) и ничьей с «Вест Хэмом» (2:2).

Информация для ставок

«Челси» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Бернли» выиграл только один матча из десяти последних в АПЛ

«Челси» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Бернли»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Челси» показывает более стабильные результаты, но рисковать на победу «синих» по небольшому коэффициенту не стоит. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.