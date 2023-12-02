«Челси» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (03.12.2023)

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сегодня, 16:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.75. Поставить на «Брайтон» можно по 4.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Челси» никак не может разобраться со своими проблемами и обитает в середине турнирной таблицы. На данный момент коллектив идет только на 10 месте с 16 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта. В случае победы «аристократы» теоретически могут сократить это расстояние. В прошлом матче «Челси» крупно проиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (1:4), а ранее сыграл в результативную ничью с «Манчестер Сити» (4:4).

«Брайтон» не проигрывает уже целый ряд поединков и стремится вернуться в зону еврокубков. Подопечные Де Дзерби набрали 22 балла, что на шесть пунктов больше, чем у «Челси» и приложат максимум усилий, чтобы этот разрыв не сократился. В прошлом матче в рамках Лиги Европы «Брайтон» обыграл на выезде АЕК (1:0), а ранее в АПЛ одолел на выезде «Ноттингем Форест» (3:2).

Информация для ставок

«Челси» выиграл только пять поединков из десяти последних во всех турнирах

«Брайтон» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Прогноз