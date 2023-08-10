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«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (13.08.2023)

сегодня, 17:09
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ливерпуля» составляет 2.35. Поставить на «Челси» можно по 2.85, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.943.652.42
Pari 2.85 3.60 2.35

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Челси» полностью провалил прошлый сезон и теперь может уделить весь следующий футбольный год внутренним турнирам. Команда не будет испытывать лишней нагрузки и будет стремится хотя бы к месту в топ-4 турнира, что при нынешней конкуренции очень сложно сделать. В домашней встрече с «Ливерпулем» от хозяев ждут красивой игры и набранных очков. В прошлой товарищеской игре «Челси» сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд (1:1), а 30 числа обыграл «Фулхэм» (2:0).

«Ливерпуль» потерял некоторых игроков в межсезонье, но Саллах остался и Юрген Клопп будет перестраивать команду под нынешнюю ситуацию. «Красные» хотят избежать провала на старте сезона, как в прошлом году, что в итоге помешало им завершить сезоне в топ-4. В двух последних товарищеских матчах «Ливерпуль» обыграл «Дармштадт» (3:1), а ранее уступил «Баварии (3:4).

Информация для ставок

  • „Челси“ не проигрывает уже шесть матчей подряд в товарищеских играх
  • Шесть последних матчей „Ливерпуля“ на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Пять из шести матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Шесть последних матчей „Челси“ и „Ливерпуля“ завершились ничьими в основное время

Прогноз

Предстоящий тур станет стартовым для команд, и никто не захочет рисковать. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на очередную ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.82 1.29 2.31 1.67 1.82 2.07
Pari 2.25 1.65
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 18:15
Думаю, что мы увидим здесь футбол высокого уровня с классным уровнем интенсивности, мощных атак с обеих сторон. Футбол, который принято называть обоюдоострым - линии атак у каждой команды на загляденье, а вот оборона сейчас у команд по предсезонке не самым лучшим работала. В прошедшем сезоне нулями обошлись команды в обеих встречах, но сейчас без голов вряд ли обойдется. Об этом дает понять предсезонка, первый тур это всегда эмоции и высокий уровень интенсивности из-за свежести. Думаю, что мы увидими атакующий футбол, в котором такие классные команды смогут обменяться голами.
Гость
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