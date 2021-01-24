«Челси» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Кубка Англии (24.01.2021)

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24 января 2021, 11:20

24 января «Челси» Фрэнка Лэмпарда принимает на своем стадионе скромный «Лутон Таун». Этот поединок пройдет в рамках Кубка Англии. «Челси» в последнее время демонстрирует невнятную игру, и Фрэнку Лэмпарду необходимо исправить свое положение. Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Челси» является абсолютным фаворитом данного противостояния, поэтому команда из Лондона может пройти дальше по мнению букмекеров. Специалисты БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на ставку тотал забитых голов больше 3,5 с коэффициентом 2.10. Несмотря на то, что лондонский клуб играет не самым лучшим образом, у команды Фрэнка Лэмпарда есть хорошая линия атаки, которая может забить много мячей.

Форма команд

«Челси» под руководством своей легенды Фрэнка Лэмпарда показывает далеко не тот футбол, который от него ожидали. Клуб идет на восьмой строчке в таблице и имеет в активе 29 пунктов. Свой последний матч «Челси» проиграл со счетом 2:0. Впереди у лондонского клуба напряженный график, и поединок против «Лутона» отличный шанс показать, что «аристократы» все еще в строю. «Челси» нужно только пройти дальше.

«Лутон Таун» выступает в Чемпионшипе. Эта команда занимает 13-ю строчку и имеет 33 балла в активе. Команда не грезит выходом в АПЛ , сейчас она думает только о том, как бы удержаться в середине таблицы и не вылететь в дивизион ниже. Команда валлийского тренера Натана Джонса проиграла свой последний матч со счетом 1:0. В поединке против «Челси» у «Лутона» почти нет никаких шансов, но клуб будет рад любой возможности сыграть против топ-команды АПЛ .

Информация для ставок

«Лутон» выиграл три из последних пяти матчей

У «Челси» две победы в пяти матчах

«Челси» забил 33 мяча в нынешнем сезоне — один из лучших результатов в лиге

Прогноз

Букмекеры БК Фонбет уверены, что в этом поединке победу отпразднует «Челси», а также советуют поставить на обе забьют с коэффициентом 2.25. Хозяева поля хорошо играют в атаку, но и «Лутон» не отстает в этом компоненте и уже готовится распечатать ворота кипера лондонцев.