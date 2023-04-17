«Челси» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (18.04.2023)

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сегодня, 00:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Реал». Коэффициент на победу «сливочных» составляет 2.4. Поставить на «Челси» можно за 2.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Челси» не решил большинство своих проблем и в первом матче в Испании закономерно проиграл (0:2). Теперь лондонцам придется отыгрываться, однако в возможность этого верят далеко не многие. Тем не менее, разница в два мяча вполне рабочая и если хозяева с первых минут удивят соперника, возможно шансы появятся. Несколько дней назад «Челси» в чемпионате проиграл на своем поле «Брайтону» (1:2), а ранее уступил «Вулверхэмптону» (0:1).

Мадридский «Реал» вряд ли уже добудет чемпионство в Испании, а вот за Лигу Чемпионов есть хорошие шансы побороться. Команда уверенно выиграла на своем стадионе и постарается в Лондоне красиво завершить противостояние и оформить выход в полуфинал. В прошлом туре Ла Лиги «Реал» обыграл на выезде «Кадис» (2:0), а в Лиге чемпионов переиграл «Челси» с тем же счетом.

Информация для ставок

«Челси» не может победить уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Реал» Мадрид выиграл шесть матчей из последних восьми во всех турнирах

Три из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Челси» находится в очень плохом состоянии и даже фактор домашнего стадиона им вряд ли поможет. Предлагаем сделать ставку на еще одну победу «Реала» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.